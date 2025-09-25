Κιμ Καρντάσιαν: Δεν άφησε τίποτα στη φαντασία του κοινού με το διάφανο catsuit της

Μία ημέρα πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της πρώτης συλλογής της «NikeSkims», η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της συνεργασίας της με τη Nike.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, η ιδρύτρια του brand «Skims» έδωσε το «παρών» σε μία εκδήλωση προώθησης της συλλογής NikeSkims, που πραγματοποιήθηκε στο «Four Twenty Five» στο Μανχάταν.

Η Καρντάσιαν έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα διάφανο γκρι catsuit από τη νέα συλλογή, αναδεικνύοντας τις διάσημες καμπύλες της. Κάτω από το διάφανο ύφασμα διακρινόταν το εσώρουχό της, ενώ η εμφάνιση συμπληρωνόταν από λευκή ρίγα στο πλάι, γκρι γόβες με μυτερή μύτη και μπαντάνα στο κεφάλι — ένα look που συνδύαζε σπορ αισθητική με τολμηρή θηλυκότητα.

https://www.instagram.com/reel/DPAd19Sjbs5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/reel/DPAh3gnjEAt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

