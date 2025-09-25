Κιμ Καρντάσιαν: Δεν άφησε τίποτα στη φαντασία του κοινού με το διάφανο catsuit της
Το αποκαλυπτικό outfit της Καρντάσιαν έγινε για μία ακόμη φορά «talk of the town»
Μία ημέρα πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της πρώτης συλλογής της «NikeSkims», η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της συνεργασίας της με τη Nike.
Στις 24 Σεπτεμβρίου, η ιδρύτρια του brand «Skims» έδωσε το «παρών» σε μία εκδήλωση προώθησης της συλλογής NikeSkims, που πραγματοποιήθηκε στο «Four Twenty Five» στο Μανχάταν.
Η Καρντάσιαν έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα διάφανο γκρι catsuit από τη νέα συλλογή, αναδεικνύοντας τις διάσημες καμπύλες της. Κάτω από το διάφανο ύφασμα διακρινόταν το εσώρουχό της, ενώ η εμφάνιση συμπληρωνόταν από λευκή ρίγα στο πλάι, γκρι γόβες με μυτερή μύτη και μπαντάνα στο κεφάλι — ένα look που συνδύαζε σπορ αισθητική με τολμηρή θηλυκότητα.