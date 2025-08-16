Κιμ Καρντάσιαν: Άλλαξε τα μαλλιά της - Αυτό είναι το νέο της λουκ

Η Κιμ Καρντάσιαν για ακόμη μία φορά έκλεψε την παράσταση, αυτή τη φορά με μια αλλαγή στην εμφάνισή της. Η 44χρονη σταρ παρουσίασε την Παρασκευή 15 Αυγούστου, το νέο της χρώμα μαλλιών με μια selfie στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Κιμ Καρντάσιαν ποζάρει στον φακό στέλνοντας ένα «φιλί». «Ήρθε η ώρα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν τολμά να ανοίξει την απόχρωση των μαλλιών της. Πέρσι είχε εμφανιστεί με πλατινέ ξανθό λουκ στην τελετή του Met Gala 2024, ενώ το 2022 είχε υιοθετήσει ένα παγωμένο ξανθό εμπνευσμένο από τη τη Μέριλιν Μονρό, φορώντας το θρυλικό φόρεμά της στο ίδιο event.