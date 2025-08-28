Κιμ Καρντάσιαν: Ποζάρει με διαφανή see-through εσώρουχα -«Πειρασμός, Περιέργεια» και χιλιάδες σχόλια

Η Κιμ Καρντάσιαν εντυπωσιάζει ξανά σε μια σειρά παιχνιδιάρικων φωτογραφιών, προωθώντας τη νέα συλλογή της μάρκας της, Skims.

Η διάσημη τηλεπερσόνα παρουσίασε πρόσφατα νέα προϊόντα, ανάμεσά τους ένα σετ τριών ημιδιάφανων μπικίνι, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι είναι η καλύτερη «μοντέλα» για την ίδια της τη μάρκα, χάρη στο παγκοσμίως γνωστό της πίσω μέρος.

Στις φωτογραφίες, η 44χρονη πόζαρε με την πλάτη προς την κάμερα, δίνοντας έμφαση στα μπικίνι. Κάθε μπικίνι φέρει μια λέξη στο πίσω μέρος: «Temptation» (Πειρασμός), «Feelings» (Συναισθήματα) και «Curious» (Περιέργεια).

Όπως σχολίασε κάποιος χρήστης στα social media: «Πρέπει να θαυμάζεις ένα ωραίο πίσω μέρος όταν το βλέπεις».

Τα ημιδιάφανα μπικίνι δεν είναι τα μόνα ανάλογα προϊόντα που διαθέτει η Κιμ στο Skims, καθώς η συλλογή περιλαμβάνει και διαφανή εσώρουχα.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται μετά την έναρξη συνεργασίας του ράπερ Post Malone με τη μάρκα, ως μοντέλο για τη νέα ανδρική συλλογή, που περιλαμβάνει σχέδιο καμουφλάζ με δέντρα. Ο ίδιος, μιλώντας στο GQ για το να ποζάρει μόνο με τα εσώρουχά του, παραδέχτηκε: «Είναι τρομακτικό για μένα. Δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο».