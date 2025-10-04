Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της - Εικόνες
Το 52χρονο πρώην top model εμφανίστηκε μαζί με την κόρη της Leni στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού την Παρασκευή (3/10)
Από τις ευφάνταστες Halloween μεταμφιέσεις της μέχρι τις επίσημες εμφανίσεις της, η Χάιντι Κλουμ ξέρει καλά πώς να τραβά το ενδιαφέρον και να συζητιέται για το στυλ της.
Το πρώην μοντέλο μαγνήτισε για μία ακόμη φορά τα βλέμματα με την εμφάνισή της στην επίδειξη γυναικείας συλλογής της «VETEMENTS: Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026» κατά την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού την Παρασκευή (3/10), συνοδευόμενη από την κόρη της Leni .
Η 52χρονη Χάιντι φόρεσε μία see-through δαντελένια τουαλέτα με floral μοτίβο, χωρίς σουτιέν, το οποίο συνδύασε με λευκό string εσώρουχο, ενώ ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ψηλοτάκουνες γόβες σε nude απόχρωση.
Πλάι στη μητέρα της, η Leni πόζαρε εξίσου εντυπωσιακή ολοκληρώνοντας το look της με μαύρες γόβες-στιλέτο που τόνιζαν τη σιλουέτα της.
Μητέρα και κόρη φωτογραφήθηκαν με τον Bill Kaulitz, καθώς κάθισαν μαζί του στην πρώτη σειρά του show.