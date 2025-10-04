Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της - Εικόνες

Από τις ευφάνταστες Halloween μεταμφιέσεις της μέχρι τις επίσημες εμφανίσεις της, η Χάιντι Κλουμ ξέρει καλά πώς να τραβά το ενδιαφέρον και να συζητιέται για το στυλ της.

Το πρώην μοντέλο μαγνήτισε για μία ακόμη φορά τα βλέμματα με την εμφάνισή της στην επίδειξη γυναικείας συλλογής της «VETEMENTS: Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026» κατά την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού την Παρασκευή (3/10), συνοδευόμενη από την κόρη της Leni .

Η 52χρονη Χάιντι φόρεσε μία see-through δαντελένια τουαλέτα με floral μοτίβο, χωρίς σουτιέν, το οποίο συνδύασε με λευκό string εσώρουχο, ενώ ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ψηλοτάκουνες γόβες σε nude απόχρωση.

https://www.instagram.com/p/DPWk3GhjRBJ/

Πλάι στη μητέρα της, η Leni πόζαρε εξίσου εντυπωσιακή ολοκληρώνοντας το look της με μαύρες γόβες-στιλέτο που τόνιζαν τη σιλουέτα της.

https://www.instagram.com/p/DPWgzXJjRwk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μητέρα και κόρη φωτογραφήθηκαν με τον Bill Kaulitz, καθώς κάθισαν μαζί του στην πρώτη σειρά του show.

Braless Heidi Klum, 52, leaves little to the imagination in a sheer gown and thong - while sporting gold teeth - as she joins daughter Leni, 21, at Paris Fashion Week show https://t.co/E6hhRmkRlm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 3, 2025

