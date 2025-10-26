Κιμ Καρντάσιαν: «Θα αφήσω τις επιχειρήσεις για να γίνω δικηγόρος, αυτό θέλω πραγματικά»

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι σκοπεύει να ακολουθήσει τον δρόμο της νομικής. Μιλώντας στην εκπομπή «The Graham Norton Show» την Παρασκευή, η 45χρονη σταρ δήλωσε: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Ελπίζω να ασκήσω τη δικηγορία. Ίσως σε δέκα χρόνια να αφήσω πίσω μου την Kim K και να γίνω δικηγόρος σε δίκες - αυτό είναι που πραγματικά θέλω».

Η Καρντάσιαν γιόρτασε την ολοκλήρωση των νομικών της σπουδών τον Μάιο, ύστερα από έξι χρόνια αφοσίωσης. Κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής τελετής αποφοίτησης, ο μέντοράς της αποκάλυψε ότι η ίδια αφιέρωσε 18 ώρες την εβδομάδα, 48 εβδομάδες τον χρόνο - συνολικά 5.184 ώρες για να μελετά.

«Αυτόν τον χρόνο τον αφιέρωσε ενώ μεγάλωνε τέσσερα παιδιά, διηύθυνε επιχειρήσεις, γύριζε τηλεοπτικές εκπομπές και εμφανιζόταν στα δικαστήρια υπερασπιζόμενη άλλους ανθρώπους», ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

Η Κιμ αποκάλυψε για πρώτη φορά το 2019, σε συνέντευξή της στη Vogue, ότι αποφάσισε να σπουδάσει νομικά μετά την εμπειρία της με την υπόθεση της Alice Marie Johnson, μιας φυλακισμένης γυναίκας που βοήθησε να αποφυλακιστεί.

«Όταν βρέθηκα στον Λευκό Οίκο για να συμβουλέψω σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος χάριτος, κατάλαβα ότι έπρεπε να μάθω περισσότερα», είπε. «Ήθελα να μπορώ να αγωνίζομαι για ανθρώπους που έχουν πληρώσει το τίμημά τους στην κοινωνία και αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία».

Η Καρντάσιαν έχει μοιραστεί ανοιχτά με τους θαυμαστές της ότι απέτυχε τρεις φορές στις εξετάσεις πριν τελικά περάσει το 2021. Από τότε, έχει δηλώσει πως ελπίζει να ανοίξει τη δική της νομική εταιρεία στο μέλλον και να βοηθήσει ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε δίκαιη εκπροσώπηση.

Η στροφή της Κιμ προς τη νομική δεν είναι τυχαία. Ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, υπήρξε διάσημος δικηγόρος και μέλος της ομάδας υπεράσπισης του O.J. Simpson στη δίκη του 1995, μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ. Η Κιμ έχει αναφέρει πολλές φορές ότι ο πατέρας της ήταν έμπνευση για τη δική της πορεία.

Παρά την τεράστια επιτυχία της ως τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας, η Καρτνάσιαν δείχνει αποφασισμένη να αφήσει πίσω της τον κόσμο της δημοσιότητας για έναν σκοπό με ουσία. «Αν ξέρω περισσότερα, μπορώ να κάνω περισσότερα», είπε χαρακτηριστικά.