Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

Παιχνιδιάρικη διάθεση φάνηκε πως είχε η Κένταλ Τζένερ, αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν, καθώς με αφορμή τα 30ά της γενέθλια τα οποία γιόρτασε με πάρτι στην παραλία, αποφάσισε να ποζάρει γυμνή στον φωτογραφικό φακό.

Τι και αν έκλεισε τα 30; Η Κένταλ θέλησε να αναδείξει την αψεγάδιαστη σιλουέτα της και το σέξι κορμί της ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αρκετές φωτογραφίες στις οποίες δεν άφηνε και πολλά στη φαντασία.

Το μοντέλο ανάρτησε τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες στις οποίες καλύπτει τα στήθη της με τα χέρια της, με ένα βιβλίο ή με ό,τι άλλο βρήκε μπροστά της.

Παράλληλα πόζαρε και γυμνή με πλάτη στον φακό και με φόντο την αμμουδιά σε μια εξωτική παραλία. Η ίδια στην ανάρτηση της στο Instagram αρκέστηκε σε μια minimal λεζάντα βάζοντας απλά ένα emoji καρύδας.

https://www.instagram.com/p/DQrrA9dkdM9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η δημοσίευση της Κένταλ Τζένερ έγινε πολύ γρήγορα viral συγκεντρώνοντας περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια likes μέσα σε λίγες μόλις ώρες, με τα αποθεωτικά σχόλια για την σιλουέτα της να πέφτουν βροχή.