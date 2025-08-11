Κάιλι Τζένερ: Γιόρτασε τα 28α γενέθλια της με ένα κομψό δείπνο που διοργάνωσε η αδελφή της, Κένταλ

Η Κάιλι Τζένερ γιόρτασε τα 28α γενέθλιά της το Σαββατοκύριακο με ένα κομψό δείπνο που διοργάνωσε η αδελφή της, Κένταλ Τζένερ, και στο οποίο παρευρέθηκαν διάσημοι φίλοι της, όπως η Χέιλι Μπίμπερ.

Η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics δημοσίευσε στον προσωπικό λογαρισμό της στο Instagram την Κυριακή μια φωτογραφία με τη διακόσμηση του τραπεζιού της, καθώς και την τούρτα της, η οποία ήταν διακοσμημένη με λευκές μαργαρίτες και χρυσά κεριά.

Στην λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Τα καλύτερα γενέθλια που είχα ποτέ! Είμαι πολύ ευγνώμων στην οικογένεια και τους φίλους μου που έκαναν αυτό το Σαββατοκύριακο τόσο ξεχωριστό και γεμάτο αγάπη. Τα 28 είναι υπέροχα!

Και στην αδερφή μου, την Κένταλ Τζένερ, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που οργάνωσες τα πάντα τόσο τέλεια. Είμαι πολύ τυχερή που σε έχω».

Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες:

Kylie Jenner

kylie-jenner.jpg

Kylie Jenner
Kylie Jenner

Kylie Jenner
Kylie Jenner

Η Κάιλι μοιράστηκε επίσης στο Instagram φωτογραφίες από όταν ήταν μικρή, προς τιμήν της ξεχωριστής αυτής ημέρας.

«Χρόνια πολλά σε μένα», έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Kylie Jenner

Kylie Jenner

