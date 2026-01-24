Βραβεία Όσκαρ 2026: Απουσίες, φαβορί, εκπλήξεις και η νέα κατηγορία στις υποψηφιότητες

Έντονες αντιδράσεις, ξεκάθαρα φαβορί και ηχηρές απουσίες χαρακτήρισαν την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας ότι η Ακαδημία βρίσκεται σε μια από τις πιο δυναμικές φάσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Με δύο ταινίες να ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή και αρκετές άλλες να προκαλούν έκπληξη - θετική ή αρνητική - η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έδωσε σαφή εικόνα για τις κατευθύνσεις του σύγχρονου Χόλιγουντ και το τι πλέον επιβραβεύει η Ακαδημία.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί στις 15 Μαρτίου, με την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ να πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες και να μεταδίδεται για πρώτη φορά μέσω YouTube (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα), με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’Μπράιεν.

Μονομαχία για «Sinners» και «One Battle After Another»

Το μεγάλο φαβορί της φετινής χρονιάς δεν είναι άλλο από το «Sinners», το οποίο συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες, καταρρίπτοντας ρεκόρ στην ιστορία των Όσκαρ, καθώς ξεπέρασε τις περσινές, 13 υποψηφιότητες του «Emilia Pérez». Η εντυπωσιακή αυτή παρουσία το τοποθετεί σε ξεκάθαρη θέση ισχύος στη μάχη για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Πρόκειται για ένα φιλμ με στιβαρή σκηνοθετική γραμμή και σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα, επιβεβαιώνοντας ότι οι «ενήλικες» δραματικές ιστορίες εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία και απήχηση στην Ακαδημία.

Ωστόσο, κονταροχτυπιέται για τον τίτλο της καλύτερης ταινίας, με το «One Battle After Another», τον κινηματογραφικό θρίαμβο της χρονιάς. Η ταινία συγκεντρώνει 13 υποψηφιότητες, χάρη στο σαφές πολιτικό της αποτύπωμα, στις ερμηνείες και την σωστή δόση χιούμορ σε αυτή, θυμίζοντας τις εποχές που η Ακαδημία επιβράβευε έργα με σαφές αποτύπωμα και διάρκεια.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της ταινίας «Marty Supreme», όπου απέσπασε συνολικά εννέα υποψηφιότητες, ανάμεσά τους για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία για τον Σάφντι και Α' Ανδρικό Ρόλο για τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Στις ταινίες που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένονταν να έχουν ισχυρή παρουσία στις φετινές υποψηφιότητες συγκαταλέγεται και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου. Το φιλμ συγκέντρωσε τέσσερις υποψηφιότητες, στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Α' Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν, Μουσικής και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Υποψηφιότητες - έκπληξη

Αίσθηση προκάλεσαν, ωστόσο και οι εκπλήξεις. Η υποψηφιότητα του «F1» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας θεωρήθηκε από πολλούς απρόσμενη, αλλά όχι αδικαιολόγητη. Πρόκειται για ένα φιλμ που απευθύνεται ξεκάθαρα σε ένα πιο παραδοσιακό κοινό, αποδεικνύοντας ότι, παρά τις αλλαγές στη σύνθεση της Ακαδημίας, το σινεμά που βασίζεται στη δεξιοτεχνία και την αφήγηση εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης.

Αντίστοιχα, η υποψηφιότητα της Kate Hudson για το «Song Sung Blue» σηματοδοτεί μια επιστροφή που δεν βασίστηκε στη λάμψη, αλλά στη συναισθηματική αλήθεια ενός ρόλου. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία ενός ζευγαριού από το Μιλγουόκι, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα μουσικό αφιέρωμα (tribute act) στον Neil Diamond, ερμηνεύοντας τα τραγούδια του σε ζωντανές εμφανίσεις. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ιστορία που άγγιξε βαθιά πολλούς θεατές.

Οι μεγάλες απουσίες

Στον αντίποδα, οι απουσίες ήταν εκείνες που προκάλεσαν τον μεγαλύτερο θόρυβο. Το «Wicked: For Good», η συνέχεια μιας ταινίας που πέρυσι είχε σαρώσει τις υποψηφιότητες, έμεινε αυτή τη φορά εκτός των κατηγοριών. Από τις δέκα υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει το πρώτο «Wicked», η συνέχεια δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε μία, επιβεβαιώνοντας τη σαφή μεταστροφή της Ακαδημίας απέναντι στο franchise.

Η λίγοτερο μεγάλη επιτυχία στο box office, η πιο συγκρατημένη υποδοχή από την κριτική και η γενικότερη υπερέκθεση γύρω από το υλικό φαίνεται πως λειτούργησαν εις βάρος του.

Αντίστοιχα, το «Avatar: Fire and Ash», παρά την εμπορική του επιτυχία, δεν κατάφερε να επαναλάβει τη δυναμική των προηγούμενων ταινιών του franchise, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ακόμα και τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά σύμπαντα έχουν ημερομηνία λήξης.

Congratulations to the visual effects team of Avatar: Fire and Ash for their Academy Award® Nomination for Best Visual Effects. #Oscars2026 pic.twitter.com/zt08NurfC6 — 20th Century Studios (@20thcentury) January 22, 2026

Η πορεία μεγάλων κινηματογραφικών franchises αποτυπώνει πλέον ξεκάθαρα τη μεταστροφή της Ακαδημίας. Το πρώτο Avatar είχε συγκεντρώσει εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, το Avatar: The Way of Water τέσσερις, ενώ φέτος το Avatar: Fire and Ash περιορίστηκε μόλις σε δύο, στις κατηγορίες κοστουμιών και οπτικών εφέ.

Παρότι και οι δύο ταινίες κατέγραψαν σημαντικές εμπορικές επιδόσεις, ο συνδυασμός μεγάλου box office και οσκαρικής λάμψης δείχνει να μην αρκεί πλέον. Η Ακαδημία φαίνεται να απομακρύνεται από την αυτόματη επιβράβευση των sequels, ακόμη και όταν αυτά συνοδεύονται από εμπορική επιτυχία.

Τα φαβορί που έμειναν εκτός

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η στάση της Ακαδημίας απέναντι στο «It Was Just an Accident» του Jafar Panahi. Παρότι η ταινία είχε ισχυρό πολιτικό φορτίο και διεθνή αναγνώριση, δεν βρήκε θέση στις βασικές κατηγορίες, γεγονός που πολλοί ερμήνευσαν ως μια χαμένη ευκαιρία για πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αντίστοιχα, οι απουσίες της Σίνθια Ερίβο και της Αριάνα Γκράντε από τις ερμηνευτικές κατηγορίες επιβεβαίωσαν ότι, όταν μια ταινία χάνει τη συνολική της δυναμική, παρασύρει μαζί της και τις ατομικές υποψηφιότητες.

Εκτός υποψηφιοτήτων έμεινε και η ταινία Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους, παρά τη θερμή υποδοχή που είχε γνωρίσει τόσο σε μεγάλα φεστιβάλ όσο και σε κριτικές. Αν και αρχικά συγκαταλεγόταν στους πιθανούς διεκδικητές της φετινής κούρσας των βραβείων, τελικά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει καμία θέση στη λίστα των Όσκαρ.

Η υποψηφιότητα που σπάει τα ταμπού

Η πολυσυζητημένη ταινία-φαινόμενο «K-Pop Demon Hunters», κατάφερε να ενταχθεί στις υποψηφιότητες για το Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων» (Animation), καθώς και στην κατηγορία «Καλύτερου Τραγουδιού» με το τραγούδι «Golden» - το οποίο συνεχίζει να σαρώνει σε προβολές στις μουσικές πλατφόρμες.

Οι δύο αυτές υποψηφιότητες της ταινίας σηματοδοτούν μια ξεκάθαρη και ιδιαίτερα πρωτοποριακή μετατόπιση στη στάση της Ακαδημίας, η οποία παραδοσιακά προτιμούσε πιο «κλασσικές» επιλογές, ειδικά στην κατηγορία των πρωτότυπων τραγουδιών. Αυτή τη φορά, η Ακαδημία τοποθετείται στο σήμερα και το αναγνωρίζει: αγκαλιάζει την ποπ κουλτούρα, αναγνωρίζει τη δυναμική της K-pop και συνολικά, επιβραβεύει μια επιτυχία που δεν είναι μόνο εμπορική, αλλά και πολιτισμική.

Η νέα κατηγορία

Φέτος, τα Όσκαρ εμπλουτίζονται και με μια νέα κατηγορία, αυτή της Καλύτερης Διανομής Ρόλων (Casting), αναγνωρίζοντας επίσημα έναν από τους πιο καθοριστικούς - και συχνά λιγότερο προβεβλημένους - πυλώνες μιας ταινίας. Η επιλογή των ηθοποιών που «δένουν» οργανικά με το όραμα του έργου έρχεται πλέον στο προσκήνιο, με φαβορί όπως τα One Battle After Another, Marty Supreme και Sinners να θεωρούνται εκ των προτέρων ισχυροί διεκδικητές, χάρη στα πολυπρόσωπα και καλοζυγισμένα καστ τους.

Αντίστροφη μέτρηση για την απονομή

Από τις φετινές υποψηφιότητες προκύπτει ένα σαφές μήνυμα: η Ακαδημία φαίνεται να επιβραβεύει ολοένα και περισσότερο έργα με καθαρή ταυτότητα, συναισθηματικό βάθος και κοινωνικό βλέμμα. Ταυτόχρονα, διακρίνεται μια εμφανής επιφυλακτικότητα απέναντι σε sequels και υπερθεάματα που δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικά νέο.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την τελετή της 15ης Μαρτίου έχει ήδη ξεκινήσει, το μόνο βέβαιο είναι ότι η φετινή απονομή δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τα φαβορί, αλλά και από τις συζητήσεις που άνοιξαν οι επιλογές - και οι παραλείψεις - της Ακαδημίας.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Σκηνοθεσία

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle after Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle after Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio Del Toro – One Battle after Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle after Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

Bugonia (Will Tracy)

Frankenstein

Hamnet

One Battle after Another

Train Dreams

Διεθνής Ταινία

Brazil – The Secret Agent

France – It Was Just an Accident

Norway – Sentimental Value

Spain – Sirāt

Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Tαινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

Πεταλούδα

Αιώνια πράσινο

Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια

Σχέδιο Συνταξιοδότησης

Οι Τρεις Αδελφές

Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Πρωτότυπη μουσική επένδυση

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Τραγούδι

“Dear Me” – Relentless

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied To You” – Sinners

“Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!

“Train Dreams” – Train Dreams

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Train Dreams

Μοντάζ

F1

Marty Supreme

One Battle after Another

Sentimental Value

Sinners

Σκηνογραφία (Production Design)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

Sinners

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle after Another

Sinners

Sirāt

Οπτικά Εφέ (VFX)

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sinners

Καλύτερα κοστούμια

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

