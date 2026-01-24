Βραβεία Όσκαρ 2026: Απουσίες, φαβορί, εκπλήξεις και η νέα κατηγορία στις υποψηφιότητες

Οι ταινίες που ξεχώρισαν, όσες έμειναν εκτός και οι αλλαγές που ανοίγουν νέο κεφάλαιο για την Ακαδημία

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βραβεία Όσκαρ 2026: Απουσίες, φαβορί, εκπλήξεις και η νέα κατηγορία στις υποψηφιότητες
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
10'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονες αντιδράσεις, ξεκάθαρα φαβορί και ηχηρές απουσίες χαρακτήρισαν την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας ότι η Ακαδημία βρίσκεται σε μια από τις πιο δυναμικές φάσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Με δύο ταινίες να ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή και αρκετές άλλες να προκαλούν έκπληξη - θετική ή αρνητική - η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έδωσε σαφή εικόνα για τις κατευθύνσεις του σύγχρονου Χόλιγουντ και το τι πλέον επιβραβεύει η Ακαδημία.

Το αποτέλεσμα θα κριθεί στις 15 Μαρτίου, με την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ να πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες και να μεταδίδεται για πρώτη φορά μέσω YouTube (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα), με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’Μπράιεν.

Μονομαχία για «Sinners» και «One Battle After Another»

Το μεγάλο φαβορί της φετινής χρονιάς δεν είναι άλλο από το «Sinners», το οποίο συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες, καταρρίπτοντας ρεκόρ στην ιστορία των Όσκαρ, καθώς ξεπέρασε τις περσινές, 13 υποψηφιότητες του «Emilia Pérez». Η εντυπωσιακή αυτή παρουσία το τοποθετεί σε ξεκάθαρη θέση ισχύος στη μάχη για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Πρόκειται για ένα φιλμ με στιβαρή σκηνοθετική γραμμή και σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα, επιβεβαιώνοντας ότι οι «ενήλικες» δραματικές ιστορίες εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία και απήχηση στην Ακαδημία.

Ωστόσο, κονταροχτυπιέται για τον τίτλο της καλύτερης ταινίας, με το «One Battle After Another», τον κινηματογραφικό θρίαμβο της χρονιάς. Η ταινία συγκεντρώνει 13 υποψηφιότητες, χάρη στο σαφές πολιτικό της αποτύπωμα, στις ερμηνείες και την σωστή δόση χιούμορ σε αυτή, θυμίζοντας τις εποχές που η Ακαδημία επιβράβευε έργα με σαφές αποτύπωμα και διάρκεια.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της ταινίας «Marty Supreme», όπου απέσπασε συνολικά εννέα υποψηφιότητες, ανάμεσά τους για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία για τον Σάφντι και Α' Ανδρικό Ρόλο για τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Στις ταινίες που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένονταν να έχουν ισχυρή παρουσία στις φετινές υποψηφιότητες συγκαταλέγεται και η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου. Το φιλμ συγκέντρωσε τέσσερις υποψηφιότητες, στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Α' Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν, Μουσικής και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Υποψηφιότητες - έκπληξη

Αίσθηση προκάλεσαν, ωστόσο και οι εκπλήξεις. Η υποψηφιότητα του «F1» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας θεωρήθηκε από πολλούς απρόσμενη, αλλά όχι αδικαιολόγητη. Πρόκειται για ένα φιλμ που απευθύνεται ξεκάθαρα σε ένα πιο παραδοσιακό κοινό, αποδεικνύοντας ότι, παρά τις αλλαγές στη σύνθεση της Ακαδημίας, το σινεμά που βασίζεται στη δεξιοτεχνία και την αφήγηση εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης.

Αντίστοιχα, η υποψηφιότητα της Kate Hudson για το «Song Sung Blue» σηματοδοτεί μια επιστροφή που δεν βασίστηκε στη λάμψη, αλλά στη συναισθηματική αλήθεια ενός ρόλου. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία ενός ζευγαριού από το Μιλγουόκι, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα μουσικό αφιέρωμα (tribute act) στον Neil Diamond, ερμηνεύοντας τα τραγούδια του σε ζωντανές εμφανίσεις. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ιστορία που άγγιξε βαθιά πολλούς θεατές.

Οι μεγάλες απουσίες

Στον αντίποδα, οι απουσίες ήταν εκείνες που προκάλεσαν τον μεγαλύτερο θόρυβο. Το «Wicked: For Good», η συνέχεια μιας ταινίας που πέρυσι είχε σαρώσει τις υποψηφιότητες, έμεινε αυτή τη φορά εκτός των κατηγοριών. Από τις δέκα υποψηφιότητες που είχε συγκεντρώσει το πρώτο «Wicked», η συνέχεια δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε μία, επιβεβαιώνοντας τη σαφή μεταστροφή της Ακαδημίας απέναντι στο franchise.

Η λίγοτερο μεγάλη επιτυχία στο box office, η πιο συγκρατημένη υποδοχή από την κριτική και η γενικότερη υπερέκθεση γύρω από το υλικό φαίνεται πως λειτούργησαν εις βάρος του.

Αντίστοιχα, το «Avatar: Fire and Ash», παρά την εμπορική του επιτυχία, δεν κατάφερε να επαναλάβει τη δυναμική των προηγούμενων ταινιών του franchise, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ακόμα και τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά σύμπαντα έχουν ημερομηνία λήξης.

Η πορεία μεγάλων κινηματογραφικών franchises αποτυπώνει πλέον ξεκάθαρα τη μεταστροφή της Ακαδημίας. Το πρώτο Avatar είχε συγκεντρώσει εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, το Avatar: The Way of Water τέσσερις, ενώ φέτος το Avatar: Fire and Ash περιορίστηκε μόλις σε δύο, στις κατηγορίες κοστουμιών και οπτικών εφέ.

Παρότι και οι δύο ταινίες κατέγραψαν σημαντικές εμπορικές επιδόσεις, ο συνδυασμός μεγάλου box office και οσκαρικής λάμψης δείχνει να μην αρκεί πλέον. Η Ακαδημία φαίνεται να απομακρύνεται από την αυτόματη επιβράβευση των sequels, ακόμη και όταν αυτά συνοδεύονται από εμπορική επιτυχία.

Τα φαβορί που έμειναν εκτός

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η στάση της Ακαδημίας απέναντι στο «It Was Just an Accident» του Jafar Panahi. Παρότι η ταινία είχε ισχυρό πολιτικό φορτίο και διεθνή αναγνώριση, δεν βρήκε θέση στις βασικές κατηγορίες, γεγονός που πολλοί ερμήνευσαν ως μια χαμένη ευκαιρία για πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αντίστοιχα, οι απουσίες της Σίνθια Ερίβο και της Αριάνα Γκράντε από τις ερμηνευτικές κατηγορίες επιβεβαίωσαν ότι, όταν μια ταινία χάνει τη συνολική της δυναμική, παρασύρει μαζί της και τις ατομικές υποψηφιότητες.

Εκτός υποψηφιοτήτων έμεινε και η ταινία Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους, παρά τη θερμή υποδοχή που είχε γνωρίσει τόσο σε μεγάλα φεστιβάλ όσο και σε κριτικές. Αν και αρχικά συγκαταλεγόταν στους πιθανούς διεκδικητές της φετινής κούρσας των βραβείων, τελικά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει καμία θέση στη λίστα των Όσκαρ.

Η υποψηφιότητα που σπάει τα ταμπού

Η πολυσυζητημένη ταινία-φαινόμενο «K-Pop Demon Hunters», κατάφερε να ενταχθεί στις υποψηφιότητες για το Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων» (Animation), καθώς και στην κατηγορία «Καλύτερου Τραγουδιού» με το τραγούδι «Golden» - το οποίο συνεχίζει να σαρώνει σε προβολές στις μουσικές πλατφόρμες.

Οι δύο αυτές υποψηφιότητες της ταινίας σηματοδοτούν μια ξεκάθαρη και ιδιαίτερα πρωτοποριακή μετατόπιση στη στάση της Ακαδημίας, η οποία παραδοσιακά προτιμούσε πιο «κλασσικές» επιλογές, ειδικά στην κατηγορία των πρωτότυπων τραγουδιών. Αυτή τη φορά, η Ακαδημία τοποθετείται στο σήμερα και το αναγνωρίζει: αγκαλιάζει την ποπ κουλτούρα, αναγνωρίζει τη δυναμική της K-pop και συνολικά, επιβραβεύει μια επιτυχία που δεν είναι μόνο εμπορική, αλλά και πολιτισμική.

Η νέα κατηγορία

Φέτος, τα Όσκαρ εμπλουτίζονται και με μια νέα κατηγορία, αυτή της Καλύτερης Διανομής Ρόλων (Casting), αναγνωρίζοντας επίσημα έναν από τους πιο καθοριστικούς - και συχνά λιγότερο προβεβλημένους - πυλώνες μιας ταινίας. Η επιλογή των ηθοποιών που «δένουν» οργανικά με το όραμα του έργου έρχεται πλέον στο προσκήνιο, με φαβορί όπως τα One Battle After Another, Marty Supreme και Sinners να θεωρούνται εκ των προτέρων ισχυροί διεκδικητές, χάρη στα πολυπρόσωπα και καλοζυγισμένα καστ τους.

Αντίστροφη μέτρηση για την απονομή

Από τις φετινές υποψηφιότητες προκύπτει ένα σαφές μήνυμα: η Ακαδημία φαίνεται να επιβραβεύει ολοένα και περισσότερο έργα με καθαρή ταυτότητα, συναισθηματικό βάθος και κοινωνικό βλέμμα. Ταυτόχρονα, διακρίνεται μια εμφανής επιφυλακτικότητα απέναντι σε sequels και υπερθεάματα που δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικά νέο.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την τελετή της 15ης Μαρτίου έχει ήδη ξεκινήσει, το μόνο βέβαιο είναι ότι η φετινή απονομή δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τα φαβορί, αλλά και από τις συζητήσεις που άνοιξαν οι επιλογές - και οι παραλείψεις - της Ακαδημίας.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Σκηνοθεσία

  • Hamnet – Chloé Zhao
  • Marty Supreme – Josh Safdie
  • One Battle after Another – Paul Thomas Anderson
  • Sentimental Value – Joachim Trier
  • Sinners – Ryan Coogler

Α’ Ανδρικός Ρόλος

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle after Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Β’ Ανδρικός Ρόλος

  • Benicio Del Toro – One Battle after Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Sean Penn – One Battle after Another
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

  • Bugonia (Will Tracy)
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle after Another
  • Train Dreams

Διεθνής Ταινία

  • Brazil – The Secret Agent
  • France – It Was Just an Accident
  • Norway – Sentimental Value
  • Spain – Sirāt
  • Tunisia – The Voice of Hind Rajab

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων (Animation)

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Tαινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

  • Πεταλούδα
  • Αιώνια πράσινο
  • Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια
  • Σχέδιο Συνταξιοδότησης
  • Οι Τρεις Αδελφές

Ντοκιμαντέρ

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting through Rocks
  • Mr. Nobody against Putin
  • The Perfect Neighbor

Πρωτότυπη μουσική επένδυση

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • One Battle After Another

  • Sinners

Τραγούδι

  • “Dear Me” – Relentless
  • “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “I Lied To You” – Sinners
  • “Sweet Dreams Of Joy” – Viva Verdi!
  • “Train Dreams” – Train Dreams

Διεύθυνση Φωτογραφίας

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sinners
  • Train Dreams

Μοντάζ

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sentimental Value
  • Sinners

Σκηνογραφία (Production Design)

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • Sinners

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Ήχος

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle after Another
  • Sinners
  • Sirāt

Οπτικά Εφέ (VFX)

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle after Another
  • The Secret Agent
  • Sinners

Καλύτερα κοστούμια

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and Are Gone
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για Σέρρες: «Ερευνούμε το περιστατικό, προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων «δείχνει» ο δήμαρχος για την καταστροφή από τη κακοκαιρία

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

12:30LIFESTYLE

«Φέρ’ το μας, Ακύλα»: Το viral σύνθημα που κάνει τον Akylas φαβορί για τη Eurovision

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα

12:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Έρχεται το απόλυτο Après Ski Party στo Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Η Αllwyn καλωσορίζει τη νέα εποχή στον χιονισμένο Χελμό με μουσική και εκπλήξεις αυτή την Κυριακή

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συμφωνία για στρατιωτικό εξοπλισμό στο Αζερμπαϊζάν και πυρηνική συνεργασία με Αρμενία

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 11 λαστιχάκια μαλλιών βρέθηκαν στο στομάχι γάτας - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

12:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ… γλυκοκοιτάζει τον Καρέτσα – «Αγκάθι» το οικονομικό, σύμφωνα με τη BILD

11:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Kotroni Trail: Ο νέος μεγάλος αγώνας ορεινού τρεξίματος έρχεται στο Καπανδρίτι την Κυριακή 10 Μαΐου

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει το ΥΠΕΘΑ την πώληση κτηρίου στην Κλαυθμώνος που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βόλος και Αστέρας-ΑΕΚ

11:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Απουσίες, φαβορί, εκπλήξεις και η νέα κατηγορία στις υποψηφιότητες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρικό σχέδιο «μαμούθ» για την Αττική - Με πάνω από 50 έργα θα θωρακιστεί το λεκανοπέδιο - Στο επίκεντρο 6 μεγάλα ρέματα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

12:30LIFESTYLE

«Φέρ’ το μας, Ακύλα»: Το viral σύνθημα που κάνει τον Akylas φαβορί για τη Eurovision

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

11:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

10:05ΥΓΕΙΑ

Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: «Κανείς δεν είναι ασφαλής με τη γρίπη»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρικό σχέδιο «μαμούθ» για την Αττική - Με πάνω από 50 έργα θα θωρακιστεί το λεκανοπέδιο - Στο επίκεντρο 6 μεγάλα ρέματα

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ