Έμα Στόουν: Κάνει κατακόρυφο στις πρόβες της «Βουγονίας» - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε ο Λάνθιμος

Μερικά στιγμιότυπα από τις πρόβες της ταινίας «Βουγονία» μοιράστηκε ο Γιώργος Λάνθιμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την Έμα Στόουν να κλέβει την παράσταση.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο βραβευμένος σκηνοθέτης, η Έμα Στόουν εμφανίζεται να προβάρεi τα λόγια της, ενώ σε μία από τις σκηνές κάνει κατακόρυφο. Σε άλλο στιγμιότυπο, η ηθοποιός φορά μάσκα με το πρόσωπο της Τζένιφερ Άνιστον, προσθέτοντας μια σουρεαλιστική νότα στις πρόβες.

Λίγο αργότερα στο βίντεο εμφανίζεται και ο Τζέσι Πλέμονς, με τα γέλια των συντελεστών να συνοδεύουν τα στιγμιότυπα των προβών. Την παράσταση κλέβει, ωστόσο, ο σκύλος που βρισκόταν στον χώρο και παρακολουθούσε ήσυχος την διαδικασία.

Η ταινία έχει ήδη κυκλοφορήσει και βρίσκεται στην τελική ευθεία της βραβευτικής περιόδου, με προσδοκίες για διεθνείς διακρίσεις.

