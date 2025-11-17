Ντακότα Τζόνσον προς Λάνθιμο: «Ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί πέρα από την Έμα Στόουν»

Μία απίστευτη ατάκα προς τον Γιώργο Λάνθιμο από τη Ντακότα Τζόνσον το βράδυ της Παρασκευής (14/11) προκάλεσε εντύπωση, με την ηθοποιό ουσιαστικά να «αυτοπροτείνεται» για να συμμετέχει στο επόμενο πρότζεκτ του Έλληνα σκηνοθέτη.

Η Ντακότα Τζόνσον συντόνιζε μία συζήτηση για την νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia» στο Λος Άντζελες, με καλεσμένους τον Έλληνα σκηνοθέτη, την Έμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς, όταν με έναν ιδιαίτερα «παιχνιδιάρικο» τρόπο πρότεινε να ενταχθεί στο καστ του επόμενου έργου του.

Η Τζόνσον αποκάλυψε μάλιστα πως έχει παρακολούθησε την ταινία δύο φορές εντός 24 ωρών, ωστόσο επέμενε με χιούμορ πως δεν ήταν το «σωστό άτομο» για να αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή.

«Αυτή δεν θα είναι μια καλή συνέντευξη. Απλώς θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είμαι καλή σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου ζητήθηκε, αλλά να που είμαστε εδώ», σημείωσε γελώντας.

Ενώ η σταρ επέλεγε τις ερωτήσεις από το κινητό της, ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με τη Στόουν και πρόσθεσε: «Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλες ηθοποιοί, που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου;».

«Τι! Όχι, σωστά;», παρενέβη η Έμα Στόουν κοιτάζοντας τον Γιώργο Λάνθιμο. «Όχι, κάνε την παρουσίασή σου», συνέχισε αναφερόμενη στην Τζόνσον.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια επαίνεσε τη Στόουν που ξύρισε το κεφάλι της για την ταινία και σημείωσε πως ήταν καλυμμένο με κρέμα ή αίμα για το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας. «Ποιος σε όλο τον κόσμο φαίνεται τόσο όμορφος με ξυρισμένο κεφάλι καλυμμένο με αίμα;» αναρωτήθηκε.

Dakota Johnson Teases Yorgos Lanthimos to Pause the Emma Stone Team-Ups and Work With Her: "Are You Aware That There Are Other Actresses?" https://t.co/3dhLsKk693 — The Hollywood Reporter (@THR) November 15, 2025

