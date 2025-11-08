Σαββατοκύριακο στη πόλη με Λάνθιμο, Κάφκα, jazz nights και εικαστικές αποδράσεις

Το Σαββατοκύριακο η Αθήνα γεμίζει ιστορίες, εικόνες και μουσικές. Ένα πολιτιστικό ταξίδι από το σινεμά μέχρι τη σκηνή και τις γκαλερί

Σαββατοκύριακο στη πόλη με Λάνθιμο, Κάφκα, jazz nights και εικαστικές αποδράσεις
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς τέχνης και αυτό το Σαββατοκύριακο - με τη νέα ταινία του Λάνθιμου στη μεγάλη οθόνη, τον Κάφκα να ζωντανεύει στη σκηνή, τη νέα σειρά Pluribus, τις jazz βραδιές και τις αγορές με χειροποίητες δημιουργίες.Η πόλη πλημμυρίζει εικόνες, ήχους και ιδέες που αξίζει να ανακαλύψετε.

Θεατρικές παραστάσεις

«Η ΔΙΚΗ» του Φ.Κάφκα

Θέατρο ARK : Ιωάννου Δροσοπούλου 197

Η ζωή του τραπεζοϋπαλλήλου, Γιόζεφ Κ., ανατρέπεται όταν δύο άγνωστοι χτυπούν την πόρτα του και του ανακοινώνουν ότι ήρθαν να τον οδηγήσουν στον ανακριτή. Ο Γιόζεφ πιστεύει πως πρόκειται για παρεξήγηση, είναι αδύνατον να έχει κάνει κάτι κακό. Μετά την ανάκριση αφήνεται προσωρινά ελεύθερος, ωστόσο δεν είναι πια ήρεμος. Δεν τον έχουν κατηγορήσει φανερά για τίποτα, όμως έχει την αίσθηση ότι τον θεωρούν ένοχο. Κάθε άνθρωπος που συναντά είναιμέρος του Δικαστηρίου και του αφαιρεί κάθε ιδιωτικότητά του. Ένα δικαστήριο που «έλκεται από την ενοχή» και ταυτόχρονα έχει το μοναδικό χάρισμα να δημιουργεί στους κατηγορούμενους την τεχνική της αυτό-ενοχοποίησης.

photo-1.jpg

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ερμηνεύει τον Γιόζεφ Κ. στην "Δίκη", σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη

«Και στο τέλος, από εκεί που δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, ξαφνικά ξεφυτρώνει μια μεγαλοπρεπέστατη ενοχή» συνειδητοποιεί κάποια στιγμή ο Γιόζεφ Κ.

Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης

Πρωταγωνιστούν: Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Θανάσης Ισιδώρου, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Εισιτήρια: more.com

Σε περίπτωση που έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, επικοινωνήστε με τα ταμεία του θεάτρου καθώς διατίθενται εισιτήρια από το ταμείο του Θεάτρου ΓΚΛΟΡΙΑ, Ιπποκράτους 7.

«Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ

Cartel Τεχνοχώρος: Λεωφόρος Κηφισού 41, Αιγάλεω

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκονται δύο εργάτες, ο Βασίλης και ο Λένος, που προσπαθούν να σταθούν όρθιοι σε έναν κόσμο που καταρρέει. Διεκδικούν το δικαίωμα σε ένα κομμάτι γης, σε ένα μεροκάματο. Μέσα από τη σχέση τους, αναδύεται η δύναμη της φιλίας, η ελπίδα, και ταυτόχρονα η βία του ρατσισμού, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της οικονομικής εξαθλίωσης. Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζει να προτείνει μια νέα σκηνοθετική προσέγγιση που επιδιώκει να φέρει το κοινό αντιμέτωπο με την αλήθεια της εποχής μας, μετατρέποντας κάθε παράσταση σε μια βιωματική εμπειρία.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Θοδωρής Σκυφτούλης, Έρρικα Μπίγιου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Γιώργος Σιδέρης, Λευτέρης Αγουρίδας, Γιανμάζ Ερντάλ, Ελένη Γεωργακοπούλου, Δαυίδ Σταμούλος

Εισιτήρια: more.com

Στις περιπτώσεις Sold out, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 693 98 98 258, καθώς υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις τηλεφωνικά.

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» βασισμένο στην όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε διασκευή του κλασικού έργου του Μπωμαρσαί

Θέατρο Πορεία: Τρικόρφων 3, Αθήνα

Ο Φίγκαρο ζει μια σειρά από διασκεδαστικές περιπέτειες, καθώς προσπαθεί να βοηθήσει τον κόμη Αλμαβίβα να κερδίσει την καρδιά της Ροζίνας. Ο αυστηρός κηδεμόνας της, δον Μπάρτολο όμως, έχει άλλα σχέδια και προσπαθεί να τους εμποδίσει.

b54594koureas.jpg

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης

Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη

Για ηλικίες από 5 ετών και άνω

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Kουρούμπαλης-Γιώργος Νούσης (σε διπλή διανομή)
Γιάννη Σμέρος, Μαρία Κατριβέση, Ηλίας Μανιατόπουλος, Μαρίνος Γαλατσινός (και κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο), Φοίβος Ζήτης Συμβολαιογράφος (και κιθάρα, ukulele)

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Προτάσεις σινεμά

«Βουγονία»

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει με μια σκοτεινά σατιρική ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στο παράλογο και το τραγικό, το χιούμορ και τον υπαρξιακό τρόμο.

Μέσα από το παράδοξο της «βουγόνιας» - της αρχαίας ιδέας ότι η ζωή μπορεί να αναδυθεί μέσα από τον θάνατο - η λογική καταρρέει και ένας κόσμος γεμάτος πίστη, ψευδαίσθηση και ανθρώπινη απόγνωση ξεδιπλώνεται μπροστά μας.

Με πρωταγωνιστές τους: 'Εμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, 'Αινταν Ντέλμπις, Σταύρο Χαλκιά και Αλίσια Σιλβερστόουν.

Μια ανατρεπτική κινηματογραφική εμπειρία -σκληρή, σαρκαστική και απόλυτα λανθιμική.

«Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα»

Το ντοκιμαντέρ της Σεπιντέ Φαρσί αποτελεί μια συγκλονιστική καταγραφή της ζωής μέσα στην πολιορκημένη Γάζα -μια ιστορία που στιγματίζεται από τον τραγικό θάνατο της πρωταγωνίστριάς του. Η ταινία απέσπασε τη «Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας» και αναδεικνύει με ευαισθησία και δύναμη την ανθρώπινη αντοχή απέναντι στην καταστροφή.

Επίσκεψη στο μουσείο

Η νέα έκθεση «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται» συνδυάζει επιστήμη, εικόνα και συναίσθημα, αποκαλύπτοντας τη λεπτή ισορροπία που κρατά ζωντανό τον πλανήτη μας.

Μικροί και μεγάλοι μπορούν να περιηγηθούν σε διαδραστικές ενότητες, να δουν εντυπωσιακές προβολές και να ανακαλύψουν τη μαγεία της φύσης μέσα από την τεχνολογία.

1762513166751-379648573-030jpg.jpg

Παιδιά παρακολουθούν την προβολή «Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ», στη νέα έκθεση του Εθνικού Μουσείου Γουλανδρή "Βιοποικιλότητα"

Έκθεση Ζωγραφικής

Στάθης Αλεξόπουλος - «The Shape of Desire»

Ο Στάθης Αλεξόπουλος με τον ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των έργων τέχνης του – τους τυλιγμένους ιμάντες- συνδυάζει τον κλασικό του στυλ με τα γνωστά αντικείμενα. Σκοπός η εξερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου με τα αντικείμενα πόθου. Μέσα από γλυπτά εμπνευσμένα από αντικείμενα όπως η Jaguar E-type, η Porsche 911, η Formula 1, η Lambretta, το Joystick του PlayStation και το σχήμα της καρδιάς, καλούν τον θεατή να τα δει ως φορείς μνήμης, επιθυμίας και ελευθερίας.

48700293312221022065873302763258588287407281n.jpg

Γλυπτό του Στάθη Αλεξόπουλου

Sianti Gallery: Νηρηίδων 18, Αθήνα

Είσοδος Ελεύθερη

Μουσική

Σταύρος Λάντσιας Octet «Waving Hands»

Ο Σταύρος Λάντσιας επιστρέφει με νέο υλικό με τίτλο «Waving Hands». Ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του. Ένα έργο που συνδυάζει τη συγκίνηση με τη χαρά, και περικλύζεται από θετική ενέργεια. Groovy ρυθμοί και μελωδίες, ευχάριστη διάθεση θα ζωντανέψουν από τους 8 μουσικούς που θα υπάρξουν επί σκηνής.

Σταύρος Λάντσιας: Πιάνο, Συνθέσεις

Μιχάλης Καλκάνης: Κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: Τύμπανα

Δημήτρης Παπαδόπουλος: Τρομπέτα

David Lynch: Τενόρο Σαξόφωνο, Φλάουτο

Jim Staridas: Τρομπόνι

Λαέρτης Κοκολάνης: Βιολί

Σοφία Ευκλείδου: Τσέλο

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Εισιτήρια: more.com - halfnote.gr

Δράσεις

Κεριά, κοσμήματα, ρούχα, τσάντες και πολλές ακόμη χειροποίητες δημιουργίες από το Meet my Shop, κατακλύζουν τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Το Meet my Shop προσκαλεί το κοινό σε μια φθινοπωρινή βόλτα γνωριμίας με τους δημιουργούς του, γεμάτη έμπνευση, πρωτότυπες ιδέες για δώρα και ζεστή ατμόσφαιρα.

8 και 9 Νοεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 21:00

Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Φωκίωνος Νέγρη 42

Σειρές

«Pluribus» (διαθέσιμη στο Apple Tv)

Η νέα σειρά του δημιουργού του «Breaking Bad», έκανε πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου στο Apple TV+. Είναι ένα sci-fi θρίλερ για τη δύναμη, τον έλεγχο και τα όρια της ανθρώπινης συνείδησης. Στο «Pluribus», ένα κυβερνητικό πείραμα επιχειρεί να ενώσει τις σκέψεις των ανθρώπων σε μία κοινή νοημοσύνη, όμως το αποτέλεσμα ξεφεύγει επικίνδυνα. Πρωταγωνιστεί η Ρέα Σίχορν (Better Call Saul).

