«Θα ήθελα να είμαι μαζί σας, αλλά δεν πέτυχε ο διακτινισμός»: Το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά

Η έκπληξη που μοιράστηκε ο σκηνοθέτης με το κοινό

Η έκπληξη που μοιράστηκε ο σκηνοθέτης με το κοινό
Ηχογραφημένο μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά «έπαιξε» από το κινητό του ο Γιώργος Λάνθιμος, στην πανελλήνια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Βουγονία».

Η πρωταγωνίστρια και μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, Έμα Στόουν, δεν δίστασε να μιλήσει ελληνικά παρότι, όπως είπε ο σκηνοθέτης, δεν καταλάβαινε ακριβώς τι έλεγε.

«Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην πρώτη προβολή της ‘Βουγονίας’ στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο... διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ», είπε η ηθοποιός με την ιδιαίτερη προφορά της στα ελληνικά.

Το κοινό καταχειροκρότησε την Έμα Στόουν, για τη γνώση των ελληνικών της οποίας ο Γιώργος Λάνθιμος είπε: «Η Έμα Στόουν έχει μια ικανότητα, γνωρίζει άριστα την ελληνική αλφάβητο, με αποτέλεσμα να μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει»!

Η «Βουγονία» αποτελεί διασκευή της ιαπωνικής "Save the Green Planet!", όπου δύο άνδρες απαγάγουν τη Διευθύνουσα Σύμβουλο μιας εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη και απειλεί τη Γη. Ο τίτλος παραπέμπει σε έναν αρχαίο μύθο για τη γέννηση μέσα από την αποσύνθεση, μια ιδέα που βρίσκει ιδανικό έδαφος στην ταινία και στο ιδιαίτερο στυλ του σκηνοθέτη.

Η λέξη «βουγονία» αφορά σε ένα αρχαίο τελετουργικό της Μεσογείου, που ήταν βασισμένο στην πεποίθηση ότι οι μέλισσες γεννιούνταν μέσα από τα κουφάρια νεκρών ζώων, συγκεκριμένα των νεκρών βοδιών - έννοια που ο σκηνοθέτης επιχειρεί να αποδώσει συμβολικά στην ταινία του.

Η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη (01/10) στο «31ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

