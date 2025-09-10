Νύχτες Πρεμιέρας: Masterclass από τον μοντέρ του Γιώργου Λάνθιμου, Γιώργο Μαυροψαρίδη

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο του δημοφιλούς και αγαπημένου Διαγωνιστικού Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ένα masterclass με θέμα το μοντάζ και προσκεκλημένο - εισηγητή τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα μοντέρ Γιώργο Μαυροψαρίδη (ACE,BFE,GFE).

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ, Γιώργος Μαυροψαρίδης είναι μια εμβληματική μορφή του σύγχρονου κινηματογράφου. Μέσα από την τέχνη του μοντάζ, αφηγείται ιστορίες με βάθος και ένταση. Έχει συνδέσει το όνομά του με ταινίες που ξεχώρισαν για την αισθητική, τον ρυθμό και τη δύναμη της αφήγησής τους, όπως οι πολυβραβευμένες «Poor Things», «Η Ευνοούμενη», «Ο Αστακός» και «Κυνόδοντας» αλλά και την πρόσφατη «Βουγονία» στις οποίες συνεργάστηκε στενά με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, δημιουργώντας μοναδικά κινηματογραφικά σύμπαντα.

Αόρατη τέχνη

Το μοντάζ δεν είναι απλώς ένα τεχνικό στάδιο αλλά η «αόρατη τέχνη» συναρμολόγησης εικόνας και ήχου που λειτουργεί ως θεμέλιος λίθος της κινηματογραφικής αφήγησης. Υπό το έμπειρο βλέμμα του Γιώργου Μαυροψαρίδη, οι συμμετέχοντες, σπουδαστές αλλά και επαγγελματίες του κινηματογράφου, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να καθοδηγηθούν και να εμπνευστούν αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις και εφόδια για την αναγνώριση και σύνθεση των ουσιαστικών δραματουργικών στιγμών, την ωφέλιμη αξιοποίηση του υλικού τους καθώς και την καλλιέργεια της προσωπικής καλλιτεχνικής τους φωνής.

Γιώργος Μαυροψαρίδης | ACE,BFE,GFE

Το έργο του Γιώργου Μαυροψαρίδη έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ των οποίων δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ταινίες The Favorite και Poor Things, δύο υποψηφιότητες BAFTA, το Βραβείο ACE Eddie για το The Favorite, καθώς και το βραβείο Καλύτερου Μοντέρ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο Γιώργος Μαυροψαρίδης συγκαταλέγεται στους πιο καινοτόμους κινηματογραφικούς μοντέρ της γενιάς του, αναγνωρισμένος για το ιδιαίτερο ύφος του, τη ρυθμική ακρίβεια και την ικανότητά του να δημιουργεί ένταση αλλά και ένα ιδιαίτερο χιούμορ μέσα από το μοντάζ. Αποτελεί βασική φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και είναι ευρύτερα γνωστός για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο, έχοντας υπογράψει το μοντάζ σε όλες τις ταινίες μυθοπλασίας του – από την «Κινέτα» (2005) έως τα πρόσφατα «Ιστορίες Καλοσύνης» (2024) και «Βουγονία» (2025).

Η πολυβραβευμένη δουλειά του περιλαμβάνει έργα όπως ο «Κυνόδοντας» (2009), «Ο Αστακός» (2015), «Ο θάνατος του Ιερού Ελαφιού» (2017), «Η Ευνοούμενη» (2018) και το «Poor Things» (2023), «Monos» (2019), «Chevalier» (2015), «Park» (2016) και «She Will» (2021).

Μέσα από το τολμηρό και αφηγηματικό του μοντάζ, ο Μαυροψαρίδης δεν έχει μόνο διαμορφώσει μερικές από τις πιο ξεχωριστές ταινίες των τελευταίων δύο δεκαετιών, αλλά συνεχίζει να εμπνέει μια νέα γενιά μοντέρ και κινηματογραφιστών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πληροφορίες:

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, από τις 12:00 έως τις 16:00, με ελεύθερη είσοδο και θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Εισηγητής: Γιώργος Μαυροψαρίδης | ACE,BFE,GFE

Ημερομηνία: Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

Τοποθεσία: Auditorium Theo Angelopoulos, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Σίνα 31, Αθήνα)

Ώρες διεξαγωγής - Πρόγραμμα:

12:00 - 14:00 | Α' Μέρος

14:00 - 15:00 | Mini lunch break

15:00 - 16:00 | Q&A

Είσοδος ελεύθερη, με προκράτηση θέσης ΕΔΩ.

* Βεβαίωση παρακολούθησης θα δίνεται κατά την έξοδο από την αίθουσα μετά το τέλος του Masterclass και μόνο την ημέρα διεξαγωγής του.

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου.