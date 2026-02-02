Grammy 2026: «Καρφιά», συγκίνηση και ευτράπελα - Οι στιγμές που θα μας μείνουν από τα φετινά βραβεία

Η 68η τελετή απονομής των Grammy μας χάρισε – όπως κάθε χρόνο – έναν εκρηκτικό συνδυασμό από λάμψη, ηχηρές ομιλίες και εμφανίσεις που μας άφησαν να αναρωτιόμαστε... τι είδαμε μόλις τώρα;

Ο Bad Bunny δήλωσε «ICE out» και έφυγε από το Λος Άντζελες με τρία βραβεία στις αποσκευές του, ενώ η Βρετανίδα Olivia Dean σφράγισε τον τίτλο της πιο λαμπερής ανερχόμενης pop τραγουδίστριας.

Ο Κέντρικ Λαμάρ «μίλησε» με την ιστορία, αφού πέρα από μεγάλος νικητής της βραδιάς - έχοντας αποσπάσει πέντε Grammy για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - ξεπέρασε τον Jay Z, συγκεντρώνοντας συνολικά 27 βραβεία Grammy. Ο 38χρονος καλλιτέχνης έγινε ο ράπερ με τα περισσότερα βραβεία στη ιστορία του θεσμού.

Ωστόσο «φρένο» στη δόξα του έβαλε ο Bad Bunny κατακτώντας το βραβείο της κορυφαίας κατηγορίας των Grammy , «Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς». Ο 31χρονος Πορτορικανός καλλιτέχνης «έγραψε», επίσης, ιστορία κερδίζοντας Grammy με δίσκο ερμηνευμένο εξ'ολοκλήρου στα ισπανικά.

Ο συγκινητικός λόγος της Cher και το διπλό ευτράπελο

Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα από τα clue της βραδιάς αυτό θα ήταν σίγουρα η στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή η Cher. Η 78χρονη σταρ εμφανίστηκε στη σκηνή των Grammy έπειτα από 18 ολόκληρα χρόνια για να παραλάβει βραβείο συνολικής προσφοράς και στη συνέχεια να παρουσιάσει την «Ηχογράφηση της Χρονιάς».

Η Cher στα «Βραβεία Grammy 2026» / AP

Αφού έδωσε μία συγκινητική ομιλία για τη σημασία του να κυνηγάς τα όνειρά σου… η ίδια αποχώρησε χωρίς να ανακοινώσει τους υποψήφιους.

Όταν τελικά το έκανε, ανακοίνωσε – μπερδεμένα – πως νικητής ήταν ο Λούθερ Βάντρος... από τον άλλο κόσμο. H Cher διόρθωσε γρήγορα το λάθος της, λέγοντας ότι εννοούσε το «Luther» των Κέντρικ Λαμάρ και SZA – τραγούδι που αποτελούσε όντως φόρο τιμής στον θρυλικό τραγουδιστή της soul.

«Λατρεύω τη ζωντανή τηλεόραση», σχολίασε γελώντας αργότερα ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα.

Το πολιτικό «καρφί» του παρουσιαστή Τράβις Νόα

Η βραδιά άνοιξε με μια δυναμική εκτέλεση του APT από τον Bruno Mars και τη Rosé – υποψήφιο για πολλά βραβεία (αλλά τελικά χωρίς νίκη).

Ο Νόα, στην έκτη και τελευταία του χρονιά ως οικοδεσπότης, εξήγησε πως το τραγούδι εμπνεύστηκε από το κορεάτικο drinking game «Apartment».

Και μετά ήρθε το καρφί: «Με όλα όσα συμβαίνουν, οι Αμερικανοί έχουν πλέον το δικό τους εθνικό drinking game. Κάθε φορά που ανοίγεις τις ειδήσεις, πίνεις».

Ο Pharrell Williams «κρίντζαρε» με την καριέρα του

Ο Pharrell Williams – ο άνθρωπος πίσω από επιτυχίες όπως το «Milkshake» της Kelis, το «Rock Your Body» του Justin Timberlake, το «Got Your Money» του ODB και φυσικά το «Happy» – τιμήθηκε με το Global Impact Award.

Κομψότατος με ροζ σμόκιν, αφιέρωσε το βραβείο σε «όλους όσοι πιστεύουν στη δύναμη της μαύρης μουσικής».

Ωστόσο, δεν έκρυψε την αμηχανία του βλέποντας το tribute video με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. «Είναι σαν να ακούς το voicemail σου από μεγάφωνα», είπε.

Πρώτο Grammy για την Κ-pop μουσική και η EJAE ευχαρίστηκε τον... οδοντίατρό της

Το «Golden» από την ταινία κινουμένων σχεδίων του Netflix, «K-Pop Κυνηγοί Δαιμόνων» κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Τραγουδιού για Οπτικά Μέσα» – το πρώτο Grammy στην ιστορία της K-pop.

Η EJAE ευχαρίστησε… τον οδοντίατρό της. Γιατί εκεί της ήρθε η μελωδία, όπως δήλωσε.

Heidi Klum, Chappell Roan και Justin Bieber έγιναν «talk of the town» με τις εμφανίσεις τους

Δύο από τις πιο ιδιαίτερες παρουσίες στο κόκκινο χαλί ήταν εκείνη της Heidi Klum και της Chapell Roan. Η Klum φόρεσε ένα nude latex φόρεμα που αναδείκνυε την άψογη σιλουέτα της, ενώ Chappell Roan εμφανίστηκε topless με δύο nipple rings που σχολιάστηκαν όσο καμία άλλη ενδυματολογική επιλογή της βραδιάς.

Η πιο πολυσυζητημένη εμφάνιση των «Grammy 2026» ήταν εκείνη της Chapell Roan / AP

Η Heidi Klum στα «Βραβεία Grammy 2026» / AP

Ο Justin Bieber επέστρεψε στα Grammys φορώντας μόνο μεταξωτό μποξεράκι, κάλτσες και μωβ κιθάρα. «Ένα βήμα ακόμα και θα πηγαίναμε στο OnlyFans», είπε ο Noah.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μπήκε στο «EGOT» club

Ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ σκηνοθέτης μπήκε επίσημα στο «EGOT» club, αφού πλέον έχει κερδίσει στις τέσσερις κατηγορίες βραβείων: Emmy, Grammy, Oscar και Tony.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης προστέθηκε επίσημα στο club, κερδίζοντας Grammy στην κατηγορία μουσικής ταινίας για την παραγωγή του «Music for John Williams», ενός ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένο στον εμβληματικό Αμερικανό συνθέτη.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ / AP

