Grammy 2026: Η Chappell Roan στο κόκκινο χαλί με ιστορικό Mugler look

Με μια εντυπωσική εμφάνιση έδωσε το «παρών» η Chappell Roan στο κόκκινο χαλί των Grammy Awards 2026, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στις καλλιτέχνιδες που χρησιμοποιούν τη μόδα ως μέσο έκφρασης και δήλωσης ταυτότητας. Η εμφάνισή της δεν ήταν απλώς εντυπωσιακή, αλλά μια ξεκάθαρη αναφορά στην ιστορία του fashion design, επανασυστήνοντάς την με σύγχρονη ματιά.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εμβληματικό Mugler look, τολμηρό και βασισμένο σε στρατηγικές διαφάνειες και μια άκρως αισθησιακή οπτική.

Το φόρεμα, κατασκευασμένο από αέρινη γάζα σε βαθύ μπορντό τόνο, «αιωρούταν» στο σώμα της, συγκρατημένο από λεπτούς μεταλλικούς κρίκους, αφήνοντας το δέρμα να διαγράφεται με συγκεκριμένο τρόπο - περισσότερο σαν γλυπτό εν κινήσει παρά σαν απλή δημιουργία υψηλής ραπτικής.

Η εμφάνιση αποτέλεσε σαφή φόρο τιμής στην εμβληματική πασαρέλα του Thierry Mugler το 1998, μια περίοδο όπου ο σχεδιαστής αναδιαμόρφωσε τα όρια της υψηλής ραπτικής, προκαλώντας και απελευθερώνοντας ταυτόχρονα.

Με αυτή την επιλογή, η Chappell Roan δεν φόρεσε απλώς ένα φόρεμα αλλά ένα κομμάτι που κουβαλά ιστορία, την οποία επαναφέρει στο σήμερα με αυτοπεποίθηση.

Σε μια βραδιά όπου η μόδα συναντά τη μουσική, η Chappell Roan απέδειξε ότι γνωρίζει πώς να ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, μετατρέποντας το red carpet σε προσωπική σκηνή έκφρασης.

