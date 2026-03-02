Χαμενεΐ: Η επιχείρηση για την εξόντωση του σχεδιαζόταν μήνες

Εξήντα δευτερόλεπτα, τόσο χρειάστηκαν τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη για να βγάλουν από την μέση τον πανίσχυρο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η επιχείρηση για την δολοφονία του, όμως, χρειάστηκε πολλούς μήνες προετοιμασίες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πληροφοριών και μυστικών πρακτόρων της Μοσάντ στο ιρανικό έδαφος.

Το περασμένο καλοκαίρι οι Ισραηλινοί κατά την διάρκεια του πολέμου των 12 ημέρων με το Ιράν είχαν εντοπίσει τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και είχαν την ευκαιρία να τον δολοφονήσουν. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ήταν αυτός που σταμάτησε τους Ισραηλινούς υπό τον φόβο να προκληθεί ανεξέλεγκτη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτή τη φάση δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τη διπλωματική οδό στους Ιρανούς προκειμένου να τους αποπροσανατολίσει για να ξεκινήσει η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν ή αν πράγματι πίστευε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μία διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, την περασμένη Πέμπτη την ώρα που στη Γενεύη ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ συναντούσαν τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συνομιλούσε με τον επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, o οποίος έχει το γενικό επιχειρησιακό πρόσταγμα των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και τον συντονισμό με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Σε αυτή τη συνάντηση εικάζεται ότι δόθηκε το «πράσινο φως» για επέμβαση.

Υποστηρικτές του Αλί Χαμενεΐ κρατούν τη φωτογραφία του. ΑΡ

Η πληροφορία της CIA και η στρατηγική του αιφνιδιασμού

Αμερικανοί και Ισραηλινοί χρειάστηκε να επισπεύσουν τα σχέδια τους για στρατιωτικό χτύπημα όταν είδαν ότι είχαν την ευκαιρία να δολοφονήσουν τον Χαμενεΐ. Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η CIA είχε την πληροφορία ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν το πρωί του Σαββάτου περίπου στις 08:00 τοπική ώρα θα βρίσκεται σε συγκεκριμένο συγκρότημα κτιρίων στην Τεχεράνη προκειμένου να έχει συνάντηση με κορυφαία στελέχη του καθεστώτος. Ο λόγος της συνάντησης δεν είναι ξεκάθαρος αλλά πιθανολογείται ότι αφορούσε την καταστολή των Ιρανών που διαφωνούν με το καθεστώς και διαμαρτύρονται για την κατάσταση της ιρανικής οικονομίας.

Από τουλάχιστον το περασμένο καλοκαίρι όταν έγιναν τα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ο Χαμενεΐ πλέον είναι εγκατεστημένος σε υπόγειο καταφύγιο προκειμένου να αποφύγει τη δολοφονία. Μάλιστα τα διεθνή ΜΜΕ, μεταδίδουν την πληροφορία ότι για να φτάσει κανείς στο συγκεκριμένο καταφύγιο χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ασανσέρ, το οποίο θέλει 5 λεπτά για να φτάσει.

Αυτό σημαίνει ότι οι Ισραηλινοί έπρεπε να βρουν την ευκαιρία όταν ο Χαμενεΐ θα έβγαινε και πάλι στο έδαφος. Τελικά επέλεξε να το κάνει το πρωί του Σαββάτου, καθώς οι Ιρανοί φάνηκε να πιστεύουν ότι ήταν ασφαλές. Ανέμεναν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση από το Ισραήλ θα γινόταν μέσα στη νύχτα προκειμένου να είναι διασφαλισμένα τα ισραηλινά μαχητικά και δεν θα πραγματοποιούνταν ποτέ Σάββατο που είναι θρησκευτική αργία για τους Ισραηλινούς.

Αυτό εκμεταλλεύτηκε και το Τελ Αβίβ προκειμένου με έναν τακτικό αιφνιδιασμό να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ. Στο πρώτο κύμα της επίθεσης που έγινε το πρωί του Σαββάτου χρησιμοποιήθηκαν 200 ισραηλινά μαχητικά που χτύπημα σε διάφορους στόχους μέσα στην Τεχεράνη προκειμένου να πετύχουν υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος. Ωστόσο ο βασικός στόχος ήταν ο Χαμενεΐ και κρίθηκε ότι μαζί με τον ανώτατο ηγέτη πρέπει να γίνει μία ευρύτερη επιχείρηση για τον «αποκεφαλισμό» τον ηγετικών προσωπικοτήτων του καθεστώτος.

Η επιχείρηση των Ισραηλινών μαχητικών

Η CIA έδωσε την πληροφορία για την τοποθεσία του Χαμενεΐ στους Ισραηλινούς που εδώ και χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο πρακτόρων στο Ιράν. Οι κατάσκοποι του Ισραήλ παρακολουθούσαν εδώ και χρόνια τον Χαμενεΐ και είχαν δημιουργήσει έναν εξαιρετικά ογκώδη φάκελο για τις συνήθειες του, τα μέρη που διέμενε, τους ανθρώπους που είχε στον στενό κύκλο του. Με απλά λόγια γνώριζαν την καθημερινή ρουτίνα του λεπτό προς λεπτό.

«Είναι σαν ένα γιγαντιαίο παζλ. Συνθέτεις όλα αυτά τα κομμάτια πληροφοριών. Όπου δεν έχεις [αξιόπιστα δεδομένα], τα εξετάζεις περαιτέρω. Είναι τα πάντα: πώς προμηθεύονται τρόφιμα, τι γίνεται με τα σκουπίδια τους... Όλοι σηκωνόμαστε και πηγαίνουμε για ύπνο, όλοι τρώμε και πίνουμε», είπε ανώνυμα στον Guardian πρώην αξιωματικός της CIA με δεκαετίες εμπειρίας στην παρακολούθηση υψηλόβαθμων στόχων.

Και συνέχισε: «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι πληροφορίες και τα δεδομένα είναι τόσο πολυεπίπεδα που δεν υπάρχει κανείς που να μην αφήνει κάποιο ίχνος. Ό,τι κάνεις αφήνει ένα αποτύπωμα».

Ο Reuel Gerecht, πρώην αξιωματικός της CIA που εργάστηκε στο Ιράν και σήμερα αναλυτής στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, εξήγησε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι οι ΗΠΑ να παρείχαν εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα στα δίκτυα πρακτόρων που έχει το Ισραήλ στο Ιράν.

«Η τεχνολογική ικανότητα των ΗΠΑ είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή και η τεχνολογία έχει μεγάλη σημασία, αλλά δεν νομίζω ότι η [CIA] είχε πολλά να προσφέρει όσον αφορά τις πληροφορίες από ανθρώπους ή τα δίκτυα μυστικών επιχειρήσεων. Αν συνδυάσετε την τεχνολογική ικανότητα με τα δίκτυα στο έδαφος, αυτό σίγουρα θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά της», δήλωσε ο πρώην αξιωματικός.

Ο Yossi Melman, γνωστός αναλυτής του Ισραήλ με ειδίκευση στις μυστικές υπηρεσίες είπε ότι η Μοσάντ πριν 20 χρόνια έκανε μία σημαντική αλλαγή. Αποφάσισε να στρατολογήσει τοπικούς πράκτορες στο Ιράν στους οποίους παρείχε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Ο Ντέιβιντ Μπαρνέα, ο οποίος ηγείται της Μοσάντ από το 2021, δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα για μια «λεγεώνα» ξένων πρακτόρων που έχουν αποσταλεί σε αποστολές σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τέτοιοι πράκτορες ήταν ευκολότερο να στρατολογηθούν στο Ιράν, όπου πολλοί άνθρωποι ήταν αντίθετοι με το καθεστώς, παρά αλλού, εξήγησε ο Yossi Melman.

Καπνός από την επίθεση στην επίσημη κατοικία του Χαμενεϊ

Πώς εντοπίστηκε ο Χαμενεΐ

«Δεν θα με εξέπληττε αν είχαν επικεντρωθεί σε διάφορα μέσα για να εντοπίσουν τον [Χαμενεΐ]. Οι Ιρανοί είναι αρκετά απρόσεκτοι. Αγαπούν τα τηλέφωνά τους. Ίσως ο ανώτατος ηγέτης να είχε μια στοίβα καρτοκινητών, αλλά το θέμα είναι οι άνθρωποι που καλούσε τακτικά», εξήγησε ο Reuel Gerech.

«Εξήντα δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν όλο που χρειάστηκε για αυτή την επιχείρηση, αλλά είναι το αποτέλεσμα ετών προετοιμασίας», δήλωσε ο Oded Ailam, πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής διεύθυνσης της Μοσάντ και ερευνητής στο Κέντρο Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ιερουσαλήμ. «Το σύγχρονο πεδίο μάχης δεν ορίζεται πλέον μόνο από άρματα μάχης και αεροσκάφη. Ορίζεται από δεδομένα, πρόσβαση, εμπιστοσύνη. Ένα λεπτό μπορεί να αλλάξει μια περιοχή», εξήγησε.

Το ερώτημα είναι πώς κατάφεραν τα ισραηλινά μαχητικά να εκτελέσουν τόσο γρήγορα και με ακρίβεια την επιχείρηση χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν οι Ιρανοί. Συνήθως τα μαχητικά υπολογίζεται ότι χρειάζονται περίπου 2 ώρες για να φτάσουν στο Ιράν.

Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος F-15. IDF

Ωστόσο θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιήθηκαν βόμβες που πυροδοτήθηκαν από μακριά από τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή τύπο, το Ισραήλ χρησιμοποίησε ειδικούς πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν από μακριά από μαχητικά αεροσκάφη F-15.

Ο συγκεκριμένος πύραυλος γνωστός με την ονομασία «Μαύρο Σπουργίτι» αναπτύχθηκε αρχικά για το ισραηλινό αντιβαλλιστικό πυραυλικό σύστημα, γνωστό ως «Βέλος». Ωστόσο η νέα έκδοση πυραύλων επιτρέπει στα ισραηλινά μαχητικά να πλήξουν απομακρυσμένους στόχους βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι τα ισραηλινά μαχητικά δεν χρειάστηκε να πλησιάσουν τόσο πολύ στο Ιράν ώστε να γίνουν αντιληπτά από τα ιρανικά ραντάρ και να βρίσκονται μέσα στην εμβέλεια του ιρανικού πυραυλικού συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να τα είχε καταρρίψει.

