Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταθέτει σήμερα σε επιτροπή του Κογκρέσου η πιο στενή συνεργάτης του

Κεκλεισμένων των θυρών θα είναι η σημερινή κατάθεση της στενής συνεργάτιδας του Τζέφρι Έπσταϊν σε αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου. Η Γκισλέιν Μάξγουελ αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμά της στη σιωπή και να μην απαντήσει σε ερωτήσεις.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών φυλάκισης για τις κατηγορίες ότι βοηθούσε τον Έπσταϊν στην σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών και ανηλίκων. Θα κληθεί να καταθέσει μέσω βιντεοκλήσης από την φυλακή, όπου βρίσκεται.

Η αρμόδια επιτροπή της αμερικανικής Βουλής, στην οποία ηγούνται οι Ρεπουμπλικάνοι, διερευνά τις σχέσεις του Έπσταϊν με ισχυρές προσωπικότητες και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρχές τις πληροφορίες σχετικά με τα εγκλήματά του.

O Επστάιν με τη Μάξγουελ U.S. Department of Justice

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, η στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν αναμένεται να επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και το δικαίωμα της στη σιωπή προκειμένου να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό της.

Οι δικηγόροι της Μάξγουελ πίεσαν το Κογκρέσο να της χορηγήσει νομική ασυλία προκειμένου να καταθέσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις, αλλά οι νομοθέτες αρνήθηκαν. «Η συνέχιση της διαδικασίας υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα εξυπηρετούσε κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο το καθαρά πολιτικό θέατρο», ανέφεραν σε ανακοίνωση οι δικηγόροι της Μάξγουελ.

