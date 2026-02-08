Ο Έπσταϊν επεδίωκε να συναντηθεί με τον Πούτιν - Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν ήθελε να έρθει σε επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως αποκαλύπτεται από τα έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Ήταν Ιούνιος του 2018 – περίπου ένα χρόνο μετά τον ξαφνικό θάνατο του Ρώσου αντιπρόσωπου της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βιτάλι Τσούρκιν. Ο Τσούρκιν ήταν κάποιος που ο Επστάιν συναντούσε συχνά στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα νέα έγγραφα, και ο Επστάιν είχε ακόμη προσφερθεί να βοηθήσει τον γιο του Τσούρκιν, Μαξίμ, να βρει δουλειά σε μια εταιρεία ακινήτων στη Νέα Υόρκη.

Τώρα, ο Επστάιν ήθελε να μιλήσει με έναν άλλο Ρώσο αξιωματούχο: τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Στις 24 Ιουνίου 2018, ο Επστάιν έστειλε ένα email στον Νορβηγό πολιτικό και πρώην πρωθυπουργό Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, τότε γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, λέγοντας: «Νομίζω ότι θα μπορούσες να προτείνεις στον Πούτιν να ζητήσει από τον Λαβρόφ να μιλήσει μαζί μου. Ο Βιτάλι Τσούρκιν συνήθιζε να το κάνει, αλλά πέθανε»

Ο Τζάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντούσε τον βοηθό του Λαβρόφ την επόμενη Δευτέρα και θα του το πρότεινε.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ AP

Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να πλησιάσει υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους

Ενώ το ενδιαφέρον του Έπσταϊν για την αναζήτηση μοντέλων από τη Ρωσία και άλλα μέρη της Ανατολικής Ευρώπης είχε ήδη αποκαλυφθεί, η τελευταία δημοσίευση εγγράφων προσφέρει νέα στοιχεία για τις προσπάθειές του να πλησιάσει υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, τον οποίο ο καταδικασμένος παιδόφιλος προσπάθησε να συναντήσει ή να μιλήσει πολλές φορές.

Τα νέα έγγραφα που αποκαλύπτουν επικοινωνίες του Επστάιν με διεθνείς πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων αξιωματούχων, έχει οδηγήσει σε περισσότερες εικασίες σχετικά με τα κίνητρα του δισεκατομμυριούχου. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του θα ξεκινήσει έρευνα για τους πιθανούς δεσμούς του Επστάιν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Όλο και περισσότερες ενδείξεις, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το άνευ προηγουμένου σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Τουσκ.

«Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι η πιθανότητα οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να συνδιοργάνωσαν αυτή την επιχείρηση για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους», πρόσθεσε ο Τουσκ. «Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι διαθέτουν και ενοχοποιητικό υλικό εναντίον πολλών ηγετών που εξακολουθούν να είναι ενεργοί σήμερα».

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις υποθέσεις ότι ο Επστάιν ήταν κατάσκοπος για λογαριασμό Ρωσίας.

O Τζέφρι Επστάιν

«Η θεωρία ότι ο Επστάιν ελέγχονταν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες μπορεί να ληφθεί υπόψη με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά όχι σοβαρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ την Πέμπτη. Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει να χάνουν χρόνο» εξετάζοντας τις κατηγορίες ότι ο Επστάιν είχε δεσμούς με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Αναλυτές προειδοποίησαν το CNN ότι τα έγγραφα υποδηλώνουν απλώς ότι ο Επστάιν προσπαθούσε να συναναστραφεί με επιφανείς προσωπικότητες και να τοποθετήσει τον εαυτό του ως μια μορφή γεωπολιτικού «παίκτη».

Τα έγγραφα δεν δείχνουν αν ο Επστάιν κατάφερε ποτέ να έρθει σε επαφή με τον Ρώσο ηγέτη.

Ο Επστάιν ισχυρίστηκε ότι αρνήθηκε αίτημα του Πούτιν για συνάντηση

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 9 Μαΐου 2013, ο Επστάιν έγραψε στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ ότι ο Γιαγκλάντ «θα συναντήσει τον Πούτιν στο Σότσι» στις 20 Μαΐου και ότι ο Γιαγκλάντ ρώτησε αν ο Επστάιν θα ήταν διαθέσιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο «για να εξηγήσει πώς η Ρωσία μπορεί να διαμορφώσει συμφωνίες προκειμένου να ενθαρρύνει τις δυτικές επενδύσεις».

«Δεν τον συνάντησα ποτέ, θέλω να ξέρεις», πρόσθεσε ο Έπσταιν στο email του προς τον Μπαράκ.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 14 Μαΐου 2013, ο Γιαγκλάντ είπε στον Έπσταϊν ότι σχεδίαζε να μεταφέρει ένα μήνυμα στον Πούτιν εκ μέρους του Έπσταιν, το οποίο θα λέει ότι ο Έπσταιν θα μπορούσε να είναι χρήσιμος. «Έχω έναν φίλο που μπορεί να σε βοηθήσει να λάβεις τα απαραίτητα μέτρα (και στη συνέχεια να σε παρουσιάσει) και να ρωτήσει [αν] τον (σ.σ. Πούτιν) ενδιαφέρει να σε συναντήσει», έγραψε ο Γιαγκλάντ σε email του προς τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Βρίσκεται σε μοναδική θέση για να κάνει κάτι μεγάλο, όπως έκανε ο Σπούτνικ για το διάστημα. Μπορείς να του πεις ότι εσύ και εγώ είμαστε στενοί φίλοι και ότι συμβουλεύω τον (Μπιλ) Γκέιτς. Θα χαρώ να τον συναντήσω, αλλά για τουλάχιστον δύο έως τρεις ώρες, όχι λιγότερο».

Μέσω ενός εκπροσώπου, ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε δημοσίως τη συνάντησή του με τον Επστάιν ως ένα «σοβαρό λάθος κρίσης», αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Φωτογραφία του Μπιλ Γκέιτς που είχε δημοσιευθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, στις αρχές Ιανουαρίου

Ωστόσο, σε άλλο email προς τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ στις 21 Μαΐου 2013, ο Επστάιν ισχυρίστηκε, χωρίς να δώσει αποδείξεις, ότι αρνήθηκε αίτημα του Πούτιν για συνάντηση κατά τη διάρκεια μιας ρωσικής οικονομικής διάσκεψης στην Αγία Πετρούπολη. Ο Επστάιν είπε ότι αν ο Πούτιν ήθελε να τον συναντήσει, θα «χρειαζόταν να αφιερώσει πραγματικό χρόνο και ιδιωτικότητα». Δεν είναι σαφές αν ο Πούτιν ζήτησε πράγματι να συναντήσει τον Επστάιν.

«Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σου για να συναντήσω τους Ρώσους»

Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2014, ένα email προς τον Έπσταϊν υποδηλώνει ότι είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον Πούτιν και είχε προσκαλέσει τον ιδρυτή του LinkedIn, Ρέιντ Χόφμαν, να συμμετάσχει. Συντάκτης του email ήταν ο Τζόι Ίτο, τότε διευθυντής του MIT Media Lab, ο οποίος έγραψε στον Έπσταϊν: «Δεν κατάφερα να πείσω τον Ρέιντ να αλλάξει το πρόγραμμά του για να συναντήσει τον Πούτιν μαζί σου».

Ο Ιτό είχε προηγουμένως εκδώσει μια συγγνώμη για τη σχέση του με τον Επστάιν και για την αποδοχή χρημάτων που προορίζονταν για το MIT Media Lab.

Ορισμένες από τις επικοινωνίες του Επστάιν με εξέχοντες Ρώσους έλαβαν χώρα σε μια ευαίσθητη περίοδο στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας – μετά την κατηγορία Αμερικανών ότι η Ρωσία παρέμβει στις προεδρικές εκλογές του 2016, τις οποίες κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούνιο του 2018, ο Γιαγκλάντ έστειλε email στον Έπσταϊν λέγοντας του ότι ήλπιζε να μείνει στην κατοικία του στο Παρίσι αφού θα έρθει από την Μόσχα, όπου σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Πούτιν, τον Λαβρόφ και τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας.

«Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σου για να συναντήσω τους Ρώσους», απάντησε ο Έπσταϊν.

Την Πέμπτη, η νορβηγική ερευνητική μονάδα Økokrim ανακοίνωσε ότι άνοιξε έρευνα για τον Γιαγκλάντ με βάση πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του Γιαγκλάντ, Anders Brosveet, είπε ότι ο πελάτης του θα συνεργαστεί με τις Αρχές. Από την πλευρά του, ο Γιαγκλάντ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σχετική με τον Έπσταϊν.

«Ευχαριστώ που τα κανόνισες όλα»

Τα έγγραφα υποδηλώνουν ότι ο Έπσταϊν είχε στενή σχέση με τουλάχιστον έναν Ρώσο αξιωματούχο που είχε δεσμούς με την FSB – την κύρια υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας και διάδοχο της KGB. Ο Έπσταϊν αναφέρθηκε στον Σεργκέι Μπελιάκοφ, ο οποίος σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS αποφοίτησε από την Ακαδημία FSB στη Μόσχα το 1999, ως «πολύ καλός φίλος μου» σε ένα email του 2015 προς τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Peter Thiel.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε προσφερθεί να συστήσει τον Thiel στον Μπελιάκοφ, ο οποίος τότε διηύθυνε το Ίδρυμα Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Αφού παρακολούθησε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF) το 2015, ο Μπαράκ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ανέφερε στον Επστάιν ότι είχε συναντηθεί με αρκετούς Ρώσους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Λαβρόφ, η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, και αρκετοί άλλοι επικεφαλής ρωσικών τραπεζών.

«Ευχαριστώ που τα κανόνισες όλα», έγραψε ο Μπαράκ σε ένα email προς τον Επστάιν.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ AP

Το γραφείο του Μπαράκ δήλωσε στο CNN ότι οι επισκέψεις του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ στο SPIEF «γίνονταν πάντα κατόπιν πρόσκλησης» του γραφείου του Πούτιν. Η δήλωση ανέφερε ότι ο Επστάιν ενδιαφερόταν για τα ρωσικά θέματα και για μια συνάντηση με τον Πούτιν, αλλά ο Μπαράκ «ποτέ δεν ανέφερε» το όνομα του Επστάιν στο Κρεμλίνο, αλλά «περιστασιακά συζητούσε» μαζί του για παγκόσμια θέματα και «αναφερόταν σε ορισμένα άτομα που είχε συναντήσει».

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Μπελιάκοφ και του Επστάιν το 2016, ο Μπελιάκοφ ενημερώνει τον Επστάιν ότι έχει αναλάβει νέα θέση στο Russian Direct Investment Fund (RDIF) – το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας – και ότι επιδιώκει να προσελκύσει επενδύσεις για ρωσικά έργα.

«Θα κάνω ό,τι [είναι] χρήσιμο για εσάς», έγραψε ο Επστάιν στον Μπελιάκοφ σε άλλο email αργότερα την ίδια εβδομάδα.

Ο Έπσταϊν είχε επίσης ζητήσει τη βοήθεια του Μπελιάκοφ τουλάχιστον μία φορά. Σε ένα email του 2015, ο Έπσταϊν έγραψε στον Μπελιάκοφ ότι μια Ρωσίδα «κοπέλα» από τη Μόσχα προσπαθούσε να εκβιάσει μια «ομάδα ισχυρών» επιχειρηματιών στη Νέα Υόρκη και «αυτό είναι κακό για τις επιχειρήσεις όλων των εμπλεκομένων». Ο Έπσταϊν ενημέρωσε στη συνέχεια τον Μπελιάκοφ για την άφιξη της γυναίκας στη Νέα Υόρκη και το ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε, ρωτώντας: «Προτάσεις;».

Ο Επστάιν ισχυρίστηκε επίσης ότι προσέφερε συμβουλές στον Ρώσο ολιγάρχη Ολέγκ Ντεριπάσκα. Σε ένα email του 2018 με τον Τζιντ Ζάιτλιν, πρώην CEO της αλυσίδας πολυτελών ειδών Coach και ιδιωτικό επενδυτή, ο Ζάιτλιν ευχαριστεί τον Επστάιν για τις «σκέψεις του σχετικά με τον Ντεριπάσκα», ο οποίος είχε υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ μόλις ένα μήνα νωρίτερα. Ο Έπσταϊν προώθησε στη συνέχεια τον email στον Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικό σύμβουλο του Τραμπ.

«Απλά σε κρατάω ενήμερο», έγραψε ο Έπσταϊν στον Μπάνον.

Ο Στιβ Μπάνον AP

Αν και δεν είναι σαφές πόσο συχνά ταξίδευε ο Έπσταϊν στη Ρωσία, τα αρχεία πτήσεων που ανέλυσε το CNN και δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι επισκέφθηκε τη χώρα. Ο Έπσταϊν και η Γκίσλεϊν Μάξγουελ ταξίδεψαν στη Ρωσία μεταξύ 22 και 24 Νοεμβρίου 2002, πετώντας από την Κοπεγχάγη στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας με το προσωπικό αεροσκάφος του Έπσταϊν, σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων και ένα email του 2018 που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Στη συνέχεια, το ζευγάρι πέταξε στην Αγία Πετρούπολη, προσγειώνοντας στο αεροδρόμιο Πουλκόβο την ίδια μέρα. Στη συνέχεια, στις 24 Νοεμβρίου, το αρχείο πτήσεων δείχνει ότι και οι δύο αναχώρησαν με το ίδιο αεροσκάφος για την Ιρλανδία.

