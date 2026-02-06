Φάκελος Έπσταϊν: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Θόρμπιορν Γιάγκλαντ

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Θόρμπιορν Γιάγκλαντ λόγω υποψιών για «σοβαρή διαφθορά», οι οποίες σχετίζονται με τους δεσμούς που διατηρούσε κατά το παρελθόν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Ο Γιάγκλαντ έχει διατελέσει πρωθυπουργός της Νορβηγίας (1996-97), πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης (2009-2015) και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2009-2019).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της νορβηγικής εφημερίδας Verdens Gang, που επικαλείται έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ είχε ζητήσει από τον Έπσταϊν να εγγυηθεί για την αγορά ενός διαμερίσματος, χωρίς να είναι γνωστή η έκβαση.

Ο Γιάγκλαντ είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη το 2018, καθώς και σε διαμέρισμά του στο Παρίσι το 2015 και το 2018, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα.

Ο πρώην πρωθυπουργός και η οικογένειά του σχεδίαζαν επίσης να ταξιδέψουν στο νησί του Έπσταϊν το 2014, όμως οι διακοπές αυτές τελικά ακυρώθηκαν.

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης να άρει την ασυλία που έχει ο Γιάγκλαντ ως πρώην επικεφαλής του Οργανισμού.