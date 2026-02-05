Βασιλιάς Κάρολος: Χαιρετάει τα πλήθη και αποφεύγει τις ερωτήσεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν Βίντεο

Συγκεντρωμένους Βρετανούς χαιρετούσε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος όταν ένας δημοσιογράφος άρχισε να του φωνάζει ερωτήσεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε αν η βρετανική βασιλική οικογένεια θα συνεργαστεί στις έρευνες για τον χρηματιστή ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, Άντριου.

«Έχετε κάποιο μήνυμα για τα θύματα, μεγαλειότατε;» φώναξε ο δημοσιογράφος. Ωστόσο ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται στο βίντεο να συνεχίζει να χαμογελάει στο πλήθος και να αποφεύγει να απαντήσει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, δεν έγιναν συλλήψεις για το περιστατικό.

