Βασιλιάς Κάρολος: Χαιρετάει τα πλήθη και αποφεύγει τις ερωτήσεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν Βίντεο
Αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για το σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται ο αδελφός του, Άντριου
Συγκεντρωμένους Βρετανούς χαιρετούσε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος όταν ένας δημοσιογράφος άρχισε να του φωνάζει ερωτήσεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν.
Ο δημοσιογράφος ρώτησε αν η βρετανική βασιλική οικογένεια θα συνεργαστεί στις έρευνες για τον χρηματιστή ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, Άντριου.
«Έχετε κάποιο μήνυμα για τα θύματα, μεγαλειότατε;» φώναξε ο δημοσιογράφος. Ωστόσο ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται στο βίντεο να συνεχίζει να χαμογελάει στο πλήθος και να αποφεύγει να απαντήσει.
Σύμφωνα με την Daily Mail, δεν έγιναν συλλήψεις για το περιστατικό.
