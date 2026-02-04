Κάρολος για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: «Έχω συγκινηθεί βαθιά από την κοινότητα φροντίδας»

Ένα συγκινητικό μήνυμα έστειλε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, κάνοντας λόγο για μια «κοινότητα φροντίδας», που, όπως είπε «περιβάλλει κάθε ασθενή με καρκίνο».

Στο μήνυμά του, ο βασιλιάς Καρόλος ανέφερε: «Ήθελα απλώς να σας ζητήσω να συμμετάσχετε σήμερα στην προσπάθεια να βρούμε μαζί μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές, τα μυαλά και τις προσευχές σας για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι λαμβάνουν διάγνωση καρκίνου κάθε χρόνο και για τα εκατομμύρια ακόμη που τους αγαπούν και τους φροντίζουν.

Καθ' όλη τη διάρκεια της δικής μου καρκινογένεσης, έχω συγκινηθεί βαθιά από αυτό που μπορώ να ονομάσω μόνο «κοινότητα φροντίδας» που περιβάλλει κάθε ασθενή με καρκίνο. Τους ειδικούς, τους νοσηλευτές, τους ερευνητές και τους εθελοντές που εργάζονται σκληρά για να σώσουν και να βελτιώσουν ζωές».

