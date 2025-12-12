Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου

Ο βασιλιάς Κάρολος «σπάει» την παράδοση, καθώς αναμένεται σήμερα να απευθυνθεί στους πολίτες μέσω ενός προσωπικού μηνύματος αναφορικά με τη διάγνωση και την πορεία της ανάρρωσής του από τον καρκίνο.

Η ομιλία του 77χρονου μονάρχη θα προβληθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Stand Up To Cancer 2025», μιας κοινής εκστρατείας του Cancer Research UK και του τηλεοπτικού δικτύου Channel 4.

Η σημασία της πρόωρης διάγνωσης

Ο βασιλιάς διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2024 και έκτοτε λαμβάνει εβδομαδιαίες θεραπείες. Παρά την ασθένειά του, διατηρεί ένα πλούσιο πρόγραμμα εργασίας, πραγματοποιώντας πέντε κρατικές επισκέψεις μόνο φέτος.

Στο μήνυμά του, το οποίο καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου στο Clarence House, ο μονάρχης αναμένεται να τονίσει τη βαρύτητα των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για την έγκαιρη διάγνωση και να «αναφερθεί στο δικό του ταξίδι ανάρρωσης».

Η φετινή εκδήλωση «Stand Up To Cancer» στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για την ανάγκη της πρώιμης διάγνωσης, καθώς και στη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα και την υποστήριξη των ασθενών.

Το μήνυμα της αυτού μεγαλειότητος θα μεταδοθεί στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα), λίγο πριν από μια ζωντανή εκπομπή από κλινική καρκίνου στο Νοσοκομείο Addenbrooke του Κέιμπριτζ.

«Σπάει» το πρωτόκολλο

Σύμφωνα με τα «βασιλικά» δεδομένα, η επικοινωνία μέσω ενός προσωπικού, τηλεοπτικού μηνύματος για ένα ιδιωτικό, ιατρικό ζήτημα αποτελεί μεγάλη ρήξη με την παράδοση. Με άλλα λόγια... «σπάει» το πρωτόκολλο.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ επέλεξε να μην αποκαλύψει τη μορφή του καρκίνου ή τη θεραπεία του Βασιλιά, αν και επιβεβαίωσε ότι δεν σχετίζεται με τον προστάτη. Η απόφαση του Καρόλου να μιλήσει ανοιχτά για ένα τόσο δύσκολο προσωπικό θέμα προκάλεσε άμεση μαζική αύξηση των αναζητήσεων πληροφοριών σε ιστότοπους.

Η διάγνωση έγινε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, λίγες ημέρες αφότου εισήχθη στο νοσοκομείο για επέμβαση καλοήθους διόγκωσης του προστάτη. Εκείνη την περίοδο, το παλάτι είχε δηλώσει: «Η αυτού μεγαλειότης έχει επιλέξει να μοιραστεί την εν λόγω διάγνωση για να αποτρέψει τις εικασίες και με την ελπίδα ότι μπορεί να βοηθήσει όλους όσοι πλήττονται από τον καρκίνο ανά τον κόσμο».

*Με πληροφορίες από Daily Mail

