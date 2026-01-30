Καλούν τον βασιλιά Κάρολο να ζητήσει επίσημη συγγνώμη για τη δουλεία - Η αποκαλυπτική έρευνα

Το βιβλίο «The Crown’s Silence» περιγράφει λεπτομερώς πώς το Στέμμα επωφελήθηκε και προστάτευσε το εμπόριο Αφρικανών σκλάβων για αιώνες

Καλούν τον βασιλιά Κάρολο να ζητήσει επίσημη συγγνώμη για τη δουλεία - Η αποκαλυπτική έρευνα
Βουλευτές, εμπειρογνώμονες και ακτιβιστές καλούν τον βασιλιά Κάρολο να ζητήσει επίσημη συγγνώμη για τη δουλεία, την ώρα που νέα έρευνα αποκαλύπτει τον καθοριστικό ρόλο του Στέμματος και του Βασιλικού Ναυτικού στην επέκταση και προστασία του εμπορίου Αφρικανών σκλάβων επί εκατοντάδες χρόνια.

Το βιβλίο «The Crown’s Silence», που εκδόθηκε αυτή την εβδομάδα, αποκαλύπτει πώς μονάρχες από την Ελισάβετ Α΄ έως τον Γεώργιο Δ΄ εκμεταλλεύτηκαν το εμπόριο σκλάβων για να ενισχύσουν τα οικονομικά έσοδα του θρόνου και να στηρίξουν την Βρετανική αυτοκρατορία. Μέχρι το 1807, η βρετανική βασιλεία θεωρείτο ο μεγαλύτερος αγοραστής σκλάβων παγκοσμίως. Παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του βασιλιά Κάρολου για «προσωπική θλίψη» σχετικά με τα δεινά της δουλείας και τη δέσμευσή του να διορθώσει σύγχρονες ανισότητες, το Μπάκιγχαμ δεν έχει ποτέ εκδώσει επίσημη συγγνώμη.

Πολιτικές και κοινωνικές απαιτήσεις

Η Μπελ Ριμπέιρο-Άντι, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος και πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για αποζημιώσεις προς την Αφρική, απορρίπτει την «προσωπική θλίψη» ως ανεπαρκή απέναντι σε «ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». «Δεν πρόκειται για μεμονωμένα άτομα, αλλά για τη μοναρχία ως θεσμό. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς μια συγγνώμη εκ μέρους του Στέμματος, αλλά η αναγνώριση αυτής της ιστορίας και η ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ρατσισμού και της ανισότητας. Μια συγγνώμη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ειλικρινή συζήτηση και τη μεταμόρφωση που πρέπει να έχουμε ως χώρα γύρω από αυτό το ζήτημα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο».

Ο οργανισμός Runnymede Trust, που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο την έκθεση «Reparations» , χαρακτηρίζει μια συγγνώμη «ευπρόσδεκτο, συμβολικό πρώτο βήμα», αλλά προϋποθέτει συγκεκριμένες δράσεις. «Οι αποζημιώσεις δεν έχουν να κάνουν με την επιβολή συλλογικής τιμωρίας ή την ομολογία ενοχής. Μια συγγνώμη από το Στέμμα θα πρέπει να προσφερθεί μόνο εάν συνοδεύεται από μια υπόσχεση της κυβέρνησης να αναλάβει το συστημικό έργο που πρέπει να γίνει για να διαπιστωθεί πώς η κληρονομιά της δουλείας έχει κωδικοποιήσει τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποδομές μας, και να δεσμευτεί πραγματικά για τη μεταρρύθμισή τους και τον μετασχηματισμό τους».

Πίεση από διεθνείς οργανισμούς

Η Λιλάιτ Ουμούμπιεϊ, διευθύντρια του African Futures Lab, επιμένει ότι η αναγνώριση από μόνη της δεν επαρκεί, καθώς υπάρχει «νομική και ηθική υποχρέωση για αποζημιώσεις», με τη δουλεία να αναγνωρίζεται ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας από το διεθνές δίκαιο. Η Κάρλα Ντένιερ, βουλευτής των Πρασίνων δηλώνει ότι μια επίσημη συγγνώμη «έπρεπε να είχε δοθεί εδώ και καιρό» και ότι οι απόγονοι των σκλάβων «δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο».

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ υπογραμμίζουν ότι η παγκόσμια απαίτηση για δικαιοσύνη «δεν αφορά κυρίως το παρελθόν. Είναι ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον, καθώς δεν υπάρχει καμία δύναμη στην ιστορία της ανθρωπότητας που να έχει συμβάλει περισσότερο στις κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές ανισότητες από τον αποικιοκρατισμό. Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία ή "ελεημοσύνη". Πρόκειται για συνεργασία: οι χώρες της Κοινοπολιτείας και το Ηνωμένο Βασίλειο χτίζουν μαζί ένα δίκαιο μέλλον, αναγνωρίζοντας την κοινή τους ιστορία αντί να την εξαλείφουν».

Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να αντιμετωπίσει νέες πιέσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Κοινοπολιτείας (CHOGM) στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα από χώρες της Καραϊβικής και της Αφρικής. Η ιστορικός Μπρουκ Νιούμαν, συγγραφέας του βιβλίου, τονίζει ότι η συνάντηση προσφέρει ευκαιρία για δράση. «Η συνάντηση θα είναι μια ευκαιρία για επιδείξεις και διαμαρτυρίες. Το 2026 θα μπορούσε να είναι μια κρίσιμη χρονιά για τον Κάρολο να αναλάβει δράση».

