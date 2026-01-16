Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Τελειώνει» οριστικά τον Άντριου - Τα πιθανά μέρη της «χρυσής εξορίας»

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί το οριστικό τέλος εποχής για τον έκπτωτο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, φέρεται να είναι ο «αρχιτέκτονας» της πλήρους απομάκρυνσης του θείου του από τη βασιλική οικογένεια. Μετά την επίσημη αφαίρεση των τίτλων του το 2025, ο Άντριου προετοιμάζεται πλέον να εγκαταλείψει το Royal Lodge μέχρι το Πάσχα.

«Μηδενική ανοχή» από τον μελλοντικό Βασιλιά

Σύμφωνα με βασιλικούς αναλυτές, ο Ουίλιαμ εμφανίζεται αποφασισμένος να προστατεύσει το μέλλον της μοναρχίας από το «τοξικό» αποτύπωμα των σκανδάλων του θείου του. «Ο Ουίλιαμ είναι ο ισχυρότερος υποστηρικτής της αποστασιοποίησης», αναφέρουν πηγές στο Fox News Digital, τονίζοντας ότι ο πρίγκιπας δεν επιθυμεί η δική του βασιλεία να επισκιάζεται από αποκαλύψεις που πλήττουν την εμπιστοσύνη του κοινού στον θεσμό.

Σενάρια εξορίας στη Μέση Ανατολή

Καθώς η παραμονή του στη Βρετανία καθίσταται πλέον ανεπιθύμητη, πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Άντριου να αναζητά καταφύγιο στο εξωτερικό:

Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι φέρεται να τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στον Άντριου, προσφέροντάς του μια ζωή πολυτελείας μακριά από τα βρετανικά ταμπλόιντ.

Το «μοντέλο» Χουάν Κάρλος: Αναλυτές παραλληλίζουν την περίπτωσή του με αυτή του πρώην βασιλιά της Ισπανίας, ο οποίος κατέφυγε στα Εμιράτα μετά από οικονομικά σκάνδαλα.

Το τέλος της ανοχής

Αν και ο βασιλιάς Κάρολος εμφανιζόταν διστακτικός για καιρό, η πίεση από τον Ουίλιαμ και η ανάγκη για έναν «σύγχρονο και καθαρό» θρόνο οδήγησαν στις πρόσφατες ριζικές αποφάσεις. Παρά τη μετακόμισή του σε μικρότερο ακίνητο στο Σάντριγχαμ, πολλοί εκτιμούν ότι ο Άντριου θα προτιμήσει τη «χρυσή εξορία» στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διατηρήσει το κύρος που αναζητά, μακριά από τον έλεγχο του FBI και την κατακραυγή της βρετανικής κοινής γνώμης.

