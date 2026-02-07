Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα
Το χωριό με το πιο μακρύ όνομα στη χώρα βρίσκεται στην Ουσάκ
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Τουρκία διαθέτει 18.215 χωριά. Ο μεγαλύτερος αριθμός χωριών καταγράφεται στη Σίβας με 1.231, ενώ ακολουθεί η Κασταμονή με 1.054. Τελευταία είναι η Γιαλόβα με 43. Το χωριό με το πιο μακρύ όνομα στη χώρα βρίσκεται στην Ουσάκ.
Το χωριό με το πιο μακρύ όνομα
Κατά την κατάταξη των χωριών της Τουρκίας ανά μήκος ονόματος, το χωριό «Halilefendiçiftliği» στην κεντρική επαρχία της Ουσάκ ξεχωρίζει με 23 γράμματα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Koşuburnutürkmenleri» στην επαρχία Μπαϊραμίτς της Τσανάκκαλε με 20 γράμματα.
