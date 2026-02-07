Περού: Επιστήμονες ανακάλυψαν σαύρα μετά από 150 χρόνια εξαφάνισης του είδους

Επιστήμονες στο Περού ανακάλυψαν ένα είδος ερπετού, το οποίο εθεάθη τελευταία φορά το 1876, στα ορεινά δάση της περιοχής του Σαν Μαρτίν, καθιστώντας την ανακάλυψη ορόσημο για την βιοποικιλότητα της Νότιας Αμερικής.

Ο λόγος για τη σαύρα Anolis laevis. Το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό αυτού του ερπετού, είναι ένα εξόγκωμα στην περιοχή του στόματος του, το οποίο εμφανίζεται μόνο στα αρσενικά. Αυτή η ιδιαιτερότητα εμφανίζεται και σε άλλα είδη της συγκεκριμένης σαύρας, - το A. phyllorhinus στη Βραζιλία και το A. proboscis στον Ισημερινό, παρόλο που εξελίχθηκαν ανεξάρτητα και δεν έχουν κάποια στενή άμεση συγγένεια.

Η ανακάλυψη έγινε από ειδικούς του Εθνικού Ινστιτούτου Βιοποικιλότητας του Εκουαδόρ, του Περουβιανού Ινστιτούτου Ερπετολογίας και του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού. Τα δείγματα βρέθηκαν στις ανατολικές πλαγιές των Άνδεων, σε υψόμετρα που κυμαίνονται από 1.700 έως 1.990 μέτρα.

Παρά τη χαρά της ανακάλυψης, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι προοπτικές για την επιβίωση του Anolis laevis είναι κρίσιμες, καθώς ο βιότοπος του στο βορειοανατολικό Περού έχει κατακερματιστεί λόγω της υλοτομίας και της επέκτασης των γεωργικών εκτάσεων.

Για τους λόγους αυτούς, οι ερευνητές προτείνουν την κατάταξη του είδους ως «απειλούμενο» σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Το γεγονός ότι μπορεί να βρεθεί μόνο στο συγκεκριμένο μέρος του Περού, απειλεί την επιβίωσή του.