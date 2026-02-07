Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

Η φήμη του Black Beauty δεν οφείλεται μόνο στην εντυπωσιακή του όψη, αλλά κυρίως στην καταγωγή του

Δημήτρης Δρίζος

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιστήμη προχωρά με άλματα κάθε φορά που αποκτά νέα εργαλεία. Και όταν μια καινοτόμος, μη καταστροφική τεχνολογία γίνεται ευρέως διαθέσιμη, είναι θέμα χρόνου να περάσει στα χέρια των πλανητικών επιστημόνων και να δοκιμαστεί σε μερικά από τα πιο πολύτιμα δείγματα που έχουμε. Αυτό ακριβώς συνέβη με τον διάσημο μετεωρίτη NWA 7034, γνωστό παγκοσμίως ως Black Beauty.

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε σε προδημοσίευση στο arXiv, η Estrid Naver από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας και η ερευνητική της ομάδα περιγράφουν πώς αξιοποίησαν δύο σύγχρονες τεχνικές αξονικής τομογραφίας για να εξετάσουν, χωρίς να τον καταστρέψουν, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς μετεωρίτες που έχουν πέσει ποτέ στη Γη.

Η προέλευση που τον κάνει μοναδικό

Η φήμη του Black Beauty δεν οφείλεται μόνο στην εντυπωσιακή του όψη, αλλά κυρίως στην καταγωγή του. Πρόκειται για κομμάτι του Άρη που εκτινάχθηκε στο Διάστημα ύστερα από ισχυρή πρόσκρουση και κατέληξε τελικά στη Γη. Η ηλικία του υπολογίζεται στα 4,48 δισεκατομμύρια χρόνια, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα αρχαιότερα γνωστά δείγματα αρειανού υλικού στο ηλιακό σύστημα.

Μέχρι σήμερα, η μελέτη τέτοιων μετεωριτών απαιτούσε τη λήψη μικρών τμημάτων, τα οποία συχνά συνθλίβονταν ή διαλύονταν χημικά για να αποκαλυφθεί η σύστασή τους. Η διαδικασία αυτή, όσο απαραίτητη κι αν ήταν, σήμαινε αναπόφευκτη καταστροφή πολύτιμου υλικού.

Οι τομογραφίες που βλέπουν μέσα στην πέτρα

Η τεχνολογική πρόοδος, ωστόσο, αλλάζει τα δεδομένα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο τύπους αξονικής τομογραφίας: την κλασική ακτινογραφία Χ, που χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική και είναι ιδανική για τον εντοπισμό βαρέων και πυκνών στοιχείων, όπως ο σίδηρος και το τιτάνιο, και την πιο σπάνια νετρονική τομογραφία, η οποία χρησιμοποιεί νετρόνια αντί για ακτίνες Χ.

Η δεύτερη αυτή μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι διεισδύει καλύτερα σε πυκνά υλικά και, κυρίως, εντοπίζει με μεγάλη ακρίβεια το υδρογόνο, βασικό συστατικό του νερού. Με τη βοήθεια αυτών των τεχνικών, η ομάδα μπόρεσε να εξετάσει ένα μικρό, ήδη γυαλισμένο δείγμα του Black Beauty, χωρίς να το καταστρέψει.

Τα ευρήματα και το νερό του Άρη

Οι σαρώσεις αποκάλυψαν την παρουσία μικροσκοπικών θραυσμάτων, γνωστών στη γεωλογία ως «κλάστες», που είναι μικρά κομμάτια πετρώματος εγκλωβισμένα μέσα σε μεγαλύτερο βράχο. Αν και η ύπαρξή τους ήταν ήδη γνωστή, οι συγκεκριμένοι κλάστες που εντοπίστηκαν αυτή τη φορά ήταν διαφορετικοί.

Πρόκειται για συσσωματώματα πλούσια σε υδρογόνο, γνωστά ως hydrogen-rich iron oxyhydroxide ή H-Fe-ox. Αυτά τα μικρά «νησάκια» υλικού αποτελούσαν μόλις το 0,4% του όγκου του δείγματος, είχαν όμως τεράστια σημασία: συγκέντρωναν έως και το 11% της συνολικής ποσότητας νερού που περιείχε το κομμάτι του μετεωρίτη.

Συνολικά, ο Black Beauty εκτιμάται ότι περιέχει περίπου 6.000 μέρη ανά εκατομμύριο νερού, ποσότητα εξαιρετικά υψηλή για έναν πλανήτη που σήμερα μοιάζει τόσο άνυδρος. Το εύρημα αυτό έρχεται να συμπληρώσει τις πρόσφατες ανακαλύψεις του ρόβερ Perseverance στον κρατήρα Jezero, ενισχύοντας την εικόνα ότι πριν από δισεκατομμύρια χρόνια υπήρχε άφθονο, πιθανότατα υγρό, νερό στην επιφάνεια του Άρη.

Ένα φυσικό «sample return»

Ο Black Beauty λειτουργεί ουσιαστικά σαν μια φυσική αποστολή επιστροφής δειγμάτων: ένα κομμάτι του Άρη που έφτασε μόνο του στη Γη. Οι επιστήμονες ήλπιζαν ότι οι ίδιες μη καταστροφικές τεχνικές θα εφαρμοστούν και στα δείγματα της αποστολής Mars Sample Return, τα οποία θα ήταν εγκλωβισμένα σε ειδικές κάψουλες τιτανίου, διαπερατές από τις αξονικές τομογραφίες.

Ωστόσο, η πρόσφατη ακύρωση του προγράμματος καθιστά αβέβαιο το πότε θα φτάσουν ξανά στη Γη απευθείας δείγματα από τον Άρη. Υπάρχει βέβαια στον ορίζοντα η κινεζική αποστολή επιστροφής δειγμάτων, η οποία διατηρεί ζωντανή την ελπίδα.

Μέχρι τότε, η εφαρμογή αυτών των προηγμένων τεχνικών σε άλλους αρειανούς μετεωρίτες φαίνεται να είναι ο πιο γόνιμος δρόμος. Κάθε νέα ανάλυση μπορεί να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της ιστορίας του Κόκκινου Πλανήτη, φέρνοντάς μας λίγο πιο κοντά στην κατανόηση του πώς και πότε υπήρξε εκεί νερό – και ίσως ζωή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

09:41WHAT THE FACT

Περού: Επιστήμονες ανακάλυψαν σαύρα μετά από 150 χρόνια εξαφάνισης του είδους

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουνμπάτεν: Στη δίνη του σκανδάλου Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία - Καταρρέουν οι δωρεές στα ιδρύματά τους

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός 42χρονος που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με το αυτοκίνητό του

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

09:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Super League και της GBL

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά ακινήτων - Τα διλήμματα των φοιτητών για τη στέγη: Ενοίκια, προκλήσεις και διεκδικήσεις

08:50ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Καινοτόμα θεραπεία βοηθά στην αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων

08:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Γλίτωσαν το… κάζο οι Μπακς, μπορούν και χωρίς Αντετοκούνμπο – Αποτελέσμα και βαθμολογίες

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν πρέπει να οδηγείτε με χοντρό μπουφάν τον χειμώνα

08:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο - Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατάρρευση πωλήσεων της Tesla στη Νορβηγία

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

06:55LIFESTYLE

Eurovision: Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας και τα φαβορί των εθνικών τελικών

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι δεν αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο – Τι ισχύει για Πανελλαδικές, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και Τράπεζα Θεμάτων

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ