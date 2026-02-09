Μια άλλη Θήβα - Καλοκαιρινή περιοδεία 2026 - Η προπώληση ξεκίνησε

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου δίνει μία τελευταία ευκαιρία στο θεατρόφιλο κοινό να παρακολουθήσει την παράσταση

Η Μια Άλλη Θήβα, η παράσταση-φαινόμενο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν, επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 για μια σύντομη περιοδεία σε λίγα ανοιχτά θέατρα.

Με τέσσερις συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out, δύο εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 250.000 θεατές, το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών.

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου δίνει μία τελευταία ευκαιρία στο θεατρόφιλο κοινό να παρακολουθήσει την παράσταση και ξεκινά σήμερα τη διάθεση εισιτηρίων για το Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 28 Ιουνίου και το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 30 Ιουνίου.

Η παράσταση

Ένας συγγραφέας συναντά, επί σειρά μηνών, μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός, με τον οποίο πλέον δουλεύει ταυτόχρονα ο συγγραφέας.

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και για τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στον μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι.

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και το κοινό για τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.

Η παράσταση αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στον διπλό ρόλο Μαρτίν/Φεδερίκο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Sergio Blanco

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Σκηνογράφος: Κώστας Πολίτης

Ενδυματολόγος: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών - Video - Trailer: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Επιμέλεια κίνησης - Xορογράφος: Ξένια Θεμελή

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδόγιαννης

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

ΒΕΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, Κυριακή 28 Ιουνίου στις 21.15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 21.15

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mia-alli-thiba-kalokairini-periodeia/

