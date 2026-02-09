Αιχμές Λαβρόφ κατά των ΗΠΑ: Έχουν στόχο την παγκόσμια οικονομική κυριαρχία

Για άτομα στην Ευρώπη, που «παριστάνουν τους πολιτικούς» έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

Αιχμές Λαβρόφ κατά των ΗΠΑ: Έχουν στόχο την παγκόσμια οικονομική κυριαρχία
Επικριτικός για την οικονομική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, με δασμούς σε εισαγόμενα προϊ όντα και κατασχέσεις τάνκερ εμφανίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία αποδέχθηκε την αμερικανική πρόταση για την επίλυση του ουκρανικού που έγινε στο Άνκορατζ κατά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Μας είπαν ότι το ουκρανικό ζήτημα πρέπει να επιλυθεί. Στο Άνκορατζ, αποδεχθήκαμε την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να το θέσω απλά, εκείνοι πρότειναν και εμείς συμφωνήσαμε – το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι για τη Ρωσία αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχει σημασία τι θα ειπωθεί στην Ουκρανία ή στην Ευρώπη, όπου παρατηρούμε βαθιά ριζωμένη ρωσοφοβία μεταξύ των περισσότερων καθεστώτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν σημαντική για εμάς. Αποδεχόμενοι τις προτάσεις τους, ουσιαστικά εκπληρώσαμε το καθήκον της επίλυσης του ουκρανικού ζητήματος και της προώθησης μιας ολοκληρωμένης, ευρείας και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας», τόνισε ο Λαβρόφ.

Και συνέχισε: «Στην πράξη, όμως, συμβαίνει το αντίθετο: επιβάλλονται νέες κυρώσεις, πραγματοποιούνται επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, και η Ινδία και άλλοι εταίροι αποθαρρύνονται από την αγορά προσιτής ρωσικής ενέργειας, ενώ η Ευρώπη έχει από καιρό απαγορεύσει τέτοιες αγορές, αναγκάζοντάς τους να αγοράζουν αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο σε σημαντικά υψηλότερες τιμές».

Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ως στόχο την παγκόσμια οικονομική κυριαρχία και εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κάποιο ελπιδοφόρο μέλλον από οικονομική άποψη. «Επομένως, εκτός από το ζήτημα της Ουκρανίας – για το οποίο ήμασταν προετοιμασμένοι – δεν βλέπουμε κανένα ελπιδοφόρο μέλλον από οικονομική άποψη. Οι Αμερικανοί στοχεύουν στον έλεγχο όλων των διαδρομών εφοδιασμού ενέργειας για όλες τις κορυφαίους χώρες σε όλες τις ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, όπου παρακολουθούν τους αγωγούς Nord Stream, το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ουκρανίας και τον αγωγό TurkStream», υπογράμμισε ο Λαβρόφ.

Επιπλέον υποστήριξε ότι τα μέτρα που παίρνουν οι Αμερικανοί στην οικονομία, όπως οι δασμοί, δεν συνάδουν με τον δίκαιο ανταγωνισμό. «Το επισημαίνω αυτό για να τονίσω ότι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η παγκόσμια οικονομική κυριαρχία, η οποία επιτυγχάνεται μέσω ενός ευρέος φάσματος καταναγκαστικών μέτρων που δεν συνάδουν με τον δίκαιο ανταγωνισμό, όπως δασμοί, κυρώσεις, άμεσες απαγορεύσεις και ακόμη και περιορισμοί στην επικοινωνία για ορισμένους εταίρους», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Επιπλέον άφησε και σαφείς αιχμές κατά της Ευρώπης. «Σήμερα, ωστόσο, αυτός ο στόχος – η διασφάλιση της συνέχισης της ύπαρξης της χώρας – είναι εξαιρετικά φιλόδοξος. Περιλαμβάνει τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ορισμένα άτομα στην Ευρώπη, που παριστάνουν τους πολιτικούς, απειλούν ανοιχτά με πόλεμο εναντίον της χώρας μας», σημείωσε ο Λαβρόφ.

