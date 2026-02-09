Καναδάς: Άνδρες έπιασαν τεράστιο ψάρι βάρους 110 κιλών, καταρρίπτοντας τοπικό ρεκόρ

Η θερμοκρασία είχε φτάσει στους -20 βαθμούς Κελσίου, όταν έξι άντρες στεκόντουσαν πάνω από έναν παγωμένο ποταμό στην επαρχία Κεμπέκ του Καναδά, προσπαθώντας να βγάλουν το ψάρι που είχαν πιάσει από το νερό.

Το ψάρι, όμως, ήταν βαρύ και δεν σηκωνόταν με τίποτα.

Όλα έγιναν στις 31 Ιανουαρίου, όταν οι έξι άντρες, οι οποίοι είναι ερευνητές στο Ha! Ha! Bay Watershed Committee, έκοψαν την παγωμένη επιφάνεια του ποταμού Saguenay, ο οποίος βρίσκεται πάνω από 100 μίλια βόρεια της πόλης του Κεμπέκ και εκβάλλει τελικά στον ποταμό St. Lawrence.

Μετά από περισσότερες από δύο ώρες προσπάθειας, ανέσυραν αυτό που αργότερα επιβεβαιώθηκε ως η μεγαλύτερη ιππόγλωσσα Ατλαντικού που αλιεύθηκε ποτέ κατά μήκος του ποταμού. Το ψάρι είχε μήκος περίπου δύο μέτρα και ζύγιζε 110 κιλά, σύμφωνα με τους ερευνητές. «Όταν δάγκωσε το δόλωμα, ξέραμε ότι ήταν πιθανώς ιππόγλωσσα, απλά δεν ξέραμε πόσο μεγάλη ήταν», είπε ο Alain Hamel, ο ψαράς που την έπιασε.

Δείτε βίντεο:

Το προηγούμενο ρεκόρ κατά μήκος του ποταμού ήταν μια ιππόγλωσσα 87 κιλών που ψαρεύτηκε πέρυσι, σύμφωνα με τον καναδικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό CBC. Οι ερευνητές μελετούν τα συγκεκριμένα ψάρια στην περιοχή από το χειμώνα του 2022, αξιολογώντας την υγεία του πληθυσμού τους και μαθαίνοντας για το οικοσύστημά τους. Σημάδεψαν και έκοψαν το ψάρι για να δουν τι μπορούσαν να μάθουν για τα μεταναστευτικά του πρότυπα, τις τάσεις του πληθυσμού τους και τις πηγές τροφής του.

«Αναλύοντας τα οστά στο κεφάλι του, μπορούμε να δούμε πώς μεταναστεύει μέσω του ποταμού Saguenay και του ποταμού St. Lawrence», δήλωσε ο Marc-André Galbrand, πρόεδρος της Ha! Ha! Bay Watershed Committee, της οργάνωσης που βρίσκεται πίσω από την έρευνα και η οποία είναι εξουσιοδοτημένη να εκδίδει άδειες για την αλιεία αυτών των ψαριών στον κόλπο.

Σύμφωνα με τους καναδικούς κανονισμούς, αυτό το είδος ιππόγλωσσας πρέπει γενικά να απελευθερώνεται μετά την αλίευση του, προκειμένου να προστατευθεί ο πληθυσμός του.