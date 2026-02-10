Ο λόγος της ανεξαρτητοποίησης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση – Δεν παραδίδει την έδρα της

Εκτός της ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκεται πλέον η βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου, με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να μένει με πέντε βουλευτές.

Με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Καραγεωργοπούλου γνωστοποίησε την απόφασή της, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, του επιπέδου του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκεί, ενώ στους λόγους συγκαταλέγει πολιτική διαφωνία με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Καραγεωργοπούλου φέρεται να είχε ενημερώσει την πρόεδρο του κόμματος εδώ και περίπου μία εβδομάδα για την απόφασή της. Σε δηλώσεις της ανέφερε ότι «έχουμε διαφορετική αντίληψη για τις πολιτικές προτεραιότητες, τον τον τρόπο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπάρχει διαφωνία, πώς μπορώ να συμπορεύομαι;».

«Διαφωνώ ως προς τον τρόπο άσκησης της πολιτικής. Αυτό εμπεδώθηκε πρακτικά μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης και χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί μήνες για να γίνει σύσκεψη της ΚΟ ώστε να αναδειχθεί επίσημα ο τρόπος διαφορετικής αντίληψης των πραγμάτων» συμπλήρωσε.

Πάντως μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, η Καραγεωργοπούλου συμμετείχε κανονικά στις κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις, αναρτώντας μάλιστα τις ομιλίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν προτίθεται να παραδώσει την έδρα της και θα παραμείνει στο κοινοβούλιο ως ανεξάρτητη βουλευτής.

Αυτή η ιδιότητα όμως είναι προφανές ότι την τοποθετεί αυτομάτως στο «στόχαστρο» άλλων πολιτικών δυνάμεων, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που δείχνουν μεγάλη διάθεση να δείξουν αύξηση του αριθμού των βουλευτών τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί πλέον τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως Κοινοβουλευτική Ομάδα και δεν διαλύεται.

