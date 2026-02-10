Βραζιλία: Συνελήφθη πιλότος λίγο πριν την απογείωση κατηγορούμενος για κύκλωμα παιδεραστίας

Αποσβολωμένοι έμειναν οι επιβάτες μιας πτήσης της βραζιλιάνικης εταιρείας Latam όταν ξαφνικά είδαν ένστολους να μπαίνουν στο αεροσκάφος και να συλλαμβάνουν τον πιλότο, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Πλάνα που καταγράφηκαν από τους επιβάτες, δείχνουν Βραζιλιάνους αστυνομικούς να περπατούν στον διάδρομο του αεροσκάφους σε ένα αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, να σταματούν στο πιλοτήριο και να συνοδεύουν τον πιλότο εκτός του αεροσκάφους.

Ο εν λόγω πιλότος της LATAM Airlines Brasil συνελήφθη στο αεροπλάνο του στο Σάο Πάολο ως ύποπτος για τη λειτουργία κυκλώματος σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Το τζετ είχε ανάψει τους κινητήρες του και ήταν έτοιμο να απογειωθεί όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα.

Ο Σέρχιο Αντόνιο Λόπες συνελήφθη ως ύποπτος για τη διαχείριση κυκλώματος σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών για τουλάχιστον οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο 60χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο μιας επιχείρησης με τίτλο «δέστε τις ζώνες ασφαλείας».

Πήγαινε τα κορίτσια σε μοτέλ με πλαστά χαρτιά

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο πιλότος φέρεται να μετέφερε ανήλικα κορίτσια σε μοτέλ χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και είναι ύποπτος για συμμετοχή σε οργανωμένο δίκτυο που εμπλέκεται σε παιδική πορνογραφία και βιασμό ευάλωτων θυμάτων.

Μια 55χρονη γυναίκα συνελήφθη επίσης, κατηγορούμενη ότι φέρεται να εκμεταλλεύτηκε και να προσέλκυσε τις δικές της εγγονές - ηλικίας 10, 12 και 14 ετών - για τον πιλότο έναντι αμοιβής. Εκδόθηκαν προσωρινά εντάλματα σύλληψης για τους δύο υπόπτους.

Οι ερευνητές λένε ότι το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με «συνήθη συμπεριφορά, κατανομή ρόλων και συντονισμένη δράση», προσθέτοντας ότι τα εγκλήματα που ερευνώνται περιλαμβάνουν βιασμό ευάλωτου ατόμου, διευκόλυνση της πορνείας και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και εφήβων.

Εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης εκτελέστηκαν επίσης σε διευθύνσεις στο Σάο Πάολο και την Γκουαραρέμα, όπου φέρεται να διέμενε ο πιλότος.

Σε ανακοίνωσή της, η LATAM Airlines Brasil ανέφερε ότι «έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα και είναι διαθέσιμη να βοηθήσει τις αρχές στις έρευνες».

Η αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε ότι «καταδικάζει απερίφραστα κάθε εγκληματική δραστηριότητα και επαναλαμβάνει ότι τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και συμπεριφοράς».