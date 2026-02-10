Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια είναι η πανέμορφη influencer του πατινάζ Γιούτα Λίρνταμ και το 1ο της χρυσό

Η Γιούτα Λίρνταμ από την Ολλανδία πανηγυρίζει τη νίκη της στον αγώνα ταχύτητας 1.000 μέτρων γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, στο Μιλάνο της Ιταλίας, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ολλανδή Γιούτα Λίρνταμ έγραψε ιστορία το απόγευμα της Δευτέρας, αφού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με Ολυμπιακό ρεκόρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με χρόνο 1:12.31, οδηγώντας την Ολλανδία σε διπλή νίκη και χαρίζοντας στην χώρα της τα πρώτα μετάλλια των Αγώνων. Η 27χρονη τερμάτισε 0,28 δευτερόλεπτα μπροστά από τη συμπατριώτισσά της Φέμκε Κοκ, η οποία τελείωσε την κούρσα με χρόνο 1:12.59 ενώ η Ιαπωνίδα Μίχο Τακάγκι, υπερασπίστρια του ολυμπιακού τίτλου, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 1:13.95.

Μέσα σε ένα κατάμεστο στάδιο στα δυτικά προάστια του Μιλάνου, το κλίμα που επικρατούσε ήταν απερίγραπτο. Ανάμεσα στο κοινό, ήταν και ο αρραβωνιαστικός της Λίρνταμ, ο μποξέρ και influencer Τζέικ Πολ, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα μετά τη νίκη της, ενώ τα δικά της δάκρυα άφηναν ίχνη από eyeliner στο πρόσωπό της.

Ποια είναι η Γιούτα Λίρνταμ

Για όσους ακούνε πρώτη φορά το όνομα της Λίρνταμ αυτή την εβδομάδα, το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε το απόγευμα της Δευτέρας είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας της.

Η 27χρονη πατινέρ κατάγεται από το 's-Gravenzande, μια πόλη στην επαρχία της Νότιας Ολλανδίας, και έχει γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αθλήτριες των χειμερινών σπορ. Είναι δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και τρεις φορές ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στα 1000 μέτρα.

Με πέντε εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, η 27χρονη καλλονή έχει συγκεντρώσει ένα πιστό κοινό που την ακολουθεί σε κάθε αγώνα της.

Gold for Jutta Leerdam



At the 2026 Winter Olympics, Dutch skater Jutta Leerdam broke the Olympic record to win gold in the women's 1000m.



The 27-year-old was cheered on by her fiancé Jake Paul as she delivered the performance of her life, beating compatriot Femke Kok and…

Αυτή η προβολή την έχει καταστήσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες σε αυτούς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Μιλάνο, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τους δημοσιογράφους, επιλέγοντας αντ' αυτού να επικοινωνεί απευθείας με τους υποστηρικτές της μέσω των social media.

Η προσέγγιση αυτή έχει απογοητεύσει ορισμένους Ολλανδούς δημοσιογράφους που είναι αφοσιωμένοι σε ένα αναγνωστικό κοινό που λατρεύει το πατινάζ, αλλά αντανακλά ένα μοτίβο που ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της: η Λίρνταμ έχει επιλέξει σταθερά να λειτουργεί με τους δικούς της όρους.

Αυτή η έντονη ανεξαρτησία της χρονολογείται από την παιδική της ηλικία. Τα μέλη της οικογένειάς της την περιγράφουν ως ένα άτομο με έντονη αποφασιστικότητα και από τη στιγμή που επέλεξε το πατινάζ, το ακολούθησε με αταλάντευτη συγκέντρωση. Αρχικά διακρίθηκε στο χόκεϊ, πριν αλλάξει άθλημα, αφού την έλκυε ο ατομικός χαρακτήρας του αθλήματος και η σαφήνεια του αποτελέσματος.

Σε συνεντεύξεις της, η 27χρονη έχει περιγράψει το πατινάζ ταχύτητας ως ένα άκρως ειλικρινές άθλημα: «Το ρολόι αποφασίζει, όχι η γνώμη», έχει πει.

Ο πρώην πατινέρ ταχύτητας Μπεν βαν ντερ Μπερχ, ο οποίος επίσης μεγάλωσε στην επαρχία της Νότιας Ολλανδίας, έχει πει ότι η οικογένεια της Λίρνταμ αναγνώρισε από νωρίς ότι η απόδοσή της μπορούσε να συνδυαστεί με εμπορικές ευκαιρίες – μια προσέγγιση που αργότερα την έκανε μία από τις πιο εμπορικές αθλήτριες στον ολλανδικό αθλητισμό.

Η Γιούτα Λίρνταμ από την Ολλανδία, η Φέμκε Κοκ από την Ολλανδία, και η Μίχο Τακάγκι από την Ιαπωνία, γιορτάζουν μετά τον αγώνα ταχύτητας 1.000 μέτρων γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, στο Μιλάνο της Ιταλίας, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026. AP

Στον πάγο, τα αποτελέσματα δεν άργησαν να έρθουν. Ήδη στα 18 της χρόνια, ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία των junior και μέσα σε λίγες σεζόν εισήλθε στην κατηγορία senior και καθιερώθηκε ως μία από τις καλύτερες πατινέρ της γενιάς της.

Εκτός πάγου, ήταν ασυνήθιστα ανοιχτή στα social media, μιλώντας για την υγεία της και τις πιέσεις που δέχτηκε για τη διαχείριση του βάρους της κατά τη διάρκεια της εφηβείας της – συζητήσεις που, σύμφωνα με πρώην πατινέρ και προπονητές, βοήθησαν στην ομαλοποίηση θεμάτων που για πολύ καιρό θεωρούνταν ταμπού στον ελίτ αθλητισμό.

Η φήμη της εκτοξεύτηκε περαιτέρω το 2023, όταν άρχισε τη σχέση της με τον Τζέικ Πολ. Το ζευγάρι, που ανακοίνωσε τον αρραβώνα του πέρυσι, διατηρεί μια μακροχρόνια σχέση εξ' αποστάσεως -μεταξύ Πουέρτο Ρίκο και Ολλανδίας.

Ο 29χρονος influencer παρακολούθησε τον αγώνα το απόγευμα της Δευτέρας από τις κερκίδες περιτριγυρισμένος από πολλές κάμερες που συχνά καταγράφουν κάθε λεπτό της ζωής του. Η παρουσία του έχει φέρει ένα ασυνήθιστο επίπεδο εξωτερικής προσοχής σε ένα άθλημα που παραδοσιακά δεν έχει και τόση.

Ομολογουμένως, ο Πολ έχει γίνει και από μόνος του πρωτοσέλιδο σε αυτούς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες για τα ειλικρινή σχόλιά του στα social media σχετικά με την πολιτική και τον πολιτισμό των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προκλητικών αναρτήσεών του κατά τη διάρκεια του σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο και δημόσια διαφωνία με τον αδελφό του Λόγκαν.

I love my brother but I don't agree with this



Puerto Ricans are Americans & I'm happy they were given the opportunity to showcase the talent that comes from the island

Νωρίτερα στους Αγώνες, ο Πολ έκατσε δίπλα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε έναν αγώνα χόκεϊ γυναικών, προσθέτοντας στο ασυνήθιστο επίπεδο προσοχής που περιβάλλει τη Λίρνταμ.

Ο Τζέικ Πολ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς παρακολουθούν έναν αγώνα χόκεϊ, στο Μιλάνο της Ιταλίας, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026. AP

Ωστόσο, μέσα στον κόσμο του πατινάζ ταχύτητας, η φήμη της Λίρνταμ παραμένει βασισμένη στις επιδόσεις της. Εκτός από μια πτώση που είχε στα 1000 μέτρα στους ολλανδικούς Ολυμπιακούς αγώνες, έφτασε στο Μιλάνο σε εξαιρετική φόρμα.

Πρώην ανταγωνιστές της λένε ότι ο συνδυασμός της εμπορικής προβολής και των σταθερά καλών αποτελεσμάτων της 27χρονης είναι αυτό που τελικά καθορίζει τη θέση της στον αθλητισμό. Αν δεν έφερνε αποτελέσματα, θα ήταν απλά μια influencer που κάνει πατινάζ. Έτσι, έχει συμβάλει στην αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο μια σταρ του πατινάζ ταχύτητας μπορεί να υπάρχει στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο.