Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη

Στα Βορίζια, αρνείται κάθε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό ο 48χρονος ξάδερφος του Φανούρης Καργάκης.

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 48χρονου, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος που σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηράκλειο, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με το flashnews, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο ένοπλο επεισόδιο. Ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας, κατέθεσε βιντεοληπτικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει πως ο εντολέας του δεν συμμετείχε στους πυροβολισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος, καθώς κατηγορείται για συμμετοχή στο αιματηρό συμβάν στα Βορίζια. Πρόκειται για τον άνδρα που εμφανίζεται σε βίντεο να βρίσκεται δίπλα στον 43χρονο, γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να κρατά καλάζνικοφ και να πυροβολεί από υπερυψωμένο σημείο.

Διαβάστε επίσης