Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε όπλα σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα σταλούν τα ευρήματα για να διαπιστωθεί τυχόν σύνδεση με τις δολοφονίες στα Βορίζια αν και οι τύποι δεν φαίνεται να ταιριάζουν με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό

Newsbomb

Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε όπλα σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έχουν μόλις εντοπίσει μια παράνομη κυνηγετική καραμπίνα σε ένα σπίτι στα Βορίζια της Κρήτης λίγες ώρες μετά το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου με δύο νεκρούς

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολεμικό όπλο, μεταξύ των άλλων ευρημάτων, ανακάλυψαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και του ΤΑΕ ΜΕσσαράς, κατά την διάρκει ερευνών σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο στην περιοχή των Βοριζίων.

Τόσο το συγκεκριμένο όπλο όσο και άλλα ευρήματα που εντοπίστηκαν εντός αλλά και εκτός του συγκεκριμένου ποιμνιοστασίου, θα πάρουν το δρόμο τους για τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, στην Αθήνα. Η επιχείρηση στο παλιό ποιμνιοστάσιο έγινε πρωινές ώρες της Τρίτης, με τις πληροφορίες που είχαν περιέλθει στη διάθεση των Αρχών να αποδεικνύονται απόλυτα αξιόπιστες.

Όπως σημειώνει το CretaLive, εντός του παλιού οικήματος οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πολεμικό με κινητό ουραίο μέσα σε μία πράσινη θήκη κυνηγετικού που ήταν αφημένη στο έδαφος. Ακόμα κατασχέθηκε ένα δίκαννο κυνηγετικό, με αποξεισμένο αριθμό σειράς, ενώ εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα σε πέτρες, βρέθηκαν μέσα σε έναν κουβά: έξι χάρτινα κουτιά με 53 πλήρη φυσίγγια πολεμικού, τρεις πετσέτες, αλλά και αρκετά μέτρα φυτίλι, διαφορετικών χρωμάτων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται αρκετά σημαντική για την τοπική ΕΛ.ΑΣ καθώς, ως γνωστόν, δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Μπορεί τα συγκεκριμένα ευρήματα να μην έχουν σχέση με την υπόθεση, μπορεί όμως και να έχουν ή μπορεί να δώσουν απαντήσεις σε άλλα ερωτήματα. Για την Ασφάλεια Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση χρειάζεται ακόμα να συμπληρωθούν βασικά κομμάτια της έρευνας τόσο με τα όπλα του μακελειού όσο και με το θέμα της έκρηξης που προηγήθηκε τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου και φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της αιματοχυσίας της 1ης Νοεμβρίου. Πλέον τα στελέχη της υπηρεσίας θα αναμένουν και τις απαντήσεις των ειδικών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Πολύ πιθανόν να ανιχνευθεί DNA και να υπάρξει ταυτοποίηση του ατόμου ή των ατόμων που έχουν πιάσει τον οπλισμό και τα πυρομαχικά. Πάντως, πηγές ενημέρωσης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι ο τύπος του πολεμικού είναι επαναληπτικό-χειροκίνητης όπλισης και τέτοιο όπλο δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τραμπ: Ο Πούτιν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

00:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Δίκιο έχει ο Γιαννακόπουλος, είναι σαν εμένα»

00:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: Το μήνυμα σε Σλούκα - «Πάμε αρχηγέ, σήμερα το turning point»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση λέμβου με σκάφος του Λιμενικού

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Ο πρίγκιπας Έντουαρντ απαντά δημόσια για το σκάνδαλο που εμπλέκεται ο αδελφός του, Άντριου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νοικιάζουν σπίτια «τρώγλες» και μετά τους διώχνουν για το Airbnb

23:47ΥΓΕΙΑ

Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το απίθανο buzzer beater του Γκραντ που «πάγωσε» την Ρεάλ!

23:38WHAT THE FACT

Viral επιβάτες που μετέτρεψαν πτήση σε «εκκλησιαστική λειτουργία», κηρύττοντας για 3 ώρες

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Χίου: «Όλοι οι γιατροί είναι στο νοσοκομείο - Ετοιμάζονται τα χειρουργεία»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

23:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Χειμώνας χωρίς υπερβολές» - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου

23:02ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων

22:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με Ιταλία η Εθνική για το χάλκινο - Εύκολα στον τελικό η Ολλανδία

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η ιστορία μιας φωτογραφίας από την παρέλαση του 1963 που ξυπνά αναμνήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση λέμβου με σκάφος του Λιμενικού

22:37LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση Έπσταϊν-Φέργκιουσον: «Παντρέψου με», από το φλερτ στην οικονομική βοήθεια - Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο «φως»

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ