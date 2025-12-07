Βορίζια: Μνημόσυνο 40 ημερών στη μνήμη του Φανούρη Καργάκη – Ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα όπλα

Σήμερα, συμπληρώνονται 40 μέρες από τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων.

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής στην εκκλησία του χωριού προκειμένου να τελέσουν το σαρανταήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του.

Ο 39χρονος εκτελέστηκε με πολλαπλές σφαίρες από διαφορετικά όπλα, όπως και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Όπλα που ακόμα και σήμερα οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, παρά τους εξονυχιστικούς ελέγχους στην περιοχή και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, δεν τα έχουν βρει.

Οι Αρχές προσπαθούν ακόμη να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Παρά τους αυξημένους ελέγχους στα βουνά, η ανεύρεση των όπλων μοιάζει σαν «να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα», όπως ανέφερε αρμόδιος αξιωματικός της αστυνομίας, που επικαλείται το patris.gr.

Αν και οι έλεγχοι είναι πλέον πιο στοχευμένοι και βασίζονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες, η έρευνα συνεχίζεται σε σπίτια εντός και εκτός του χωριού, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι έχουν ελεγχθεί πάνω από 30 οικίες. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, καθώς ο εντοπισμός των όπλων είναι μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προσεκτικό σχεδιασμό.

Η προσπάθεια των αστυνομικών Αρχών να εξασφαλίσουν την ηρεμία στην περιοχή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την ελπίδα ότι η ένταση θα υποχωρήσει σταδιακά.

Εννέα είναι συνολικά τα μέλη των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν από τις αρχές, φερόμενοι ως «πρωταγωνιστές» του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.

Πρόκειται για έξι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου, ενώ, τα μέλη της οικογένειας Καργάκη για ανθρωποκτονία εις βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας· και οι εννέα κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδελφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο ξάδελφό του.

