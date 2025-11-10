Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

Οι έρευνες για την υπόθεση της αιματηρής βεντέτας που οδήγησε στο μακελειό στα Βορίζια Κρήτης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 39χρονος Φ.Κ. δέχθηκε πυρά από τρία διαφορετικά όπλα, τα οποία ήταν ένα καλάσνικοφ, ένα πιστόλι, ενώ το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε και από καραμπίνα στο πίσω μέρος.

Υπάρχει μαρτυρία η οποία αναφέρει ότι τα όπλα που χρησιμοποίησε η οικογένεια της 56χρονης, καθώς και οι τραυματίες της συμπλοκής, μεταφέρθηκαν με το ίδιο όχημα. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές εκτιμούν ότι εκτός από τα βουνά, όπου ενδέχεται να έχουν κρύψει τα όπλα, πρέπει να ερευνηθούν και τα ορεινά σημεία της διαδρομής που ακολούθησε η οικογένεια της 56χρονης όταν μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα όπλα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος Φ.Κ. πιθανότατα έχουν αποκρυφτεί από άτομο που ήδη κατηγορείται για συμμετοχή στη συμπλοκή ή ακόμη και από γυναίκα που συνδέεται με την υπόθεση.

Εντολή για τη βόμβα μέσα από τις φυλακές

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ε.Φ. την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μία μόλις ημέρα πριν από το μακελειό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι Αρχές θεωρούν πως η εντολή για την κατασκευή της βόμβας δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, και ότι η επίσκεψη του Φ.Κ. στις φυλακές, μία ημέρα πριν τα τραγικά γεγονότα, δεν ήταν τυχαία.

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η βόμβα κατασκευάστηκε από συγκρατούμενο συγγενικών προσώπων του Φ.Κ., ο οποίος είχε γνώση εκρηκτικών υλών, ενώ η τοποθέτησή της φέρεται να έγινε από νεαρό μέλος της οικογένειας του 39χρονου, που δεν έχει εμπλακεί επισήμως στην υπόθεση μέχρι στιγμής.

