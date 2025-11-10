Βορίζια: Άνοιξαν ξανά τα σχολεία – «Τα παιδιά δεν μιλούν καθόλου για το αιματηρό περιστατικό»

Χαρούμενους και ζωηρούς είδε τους μαθητές στα σχολεία των Βορίζιων ο καθηγητής Ψυχιατρικής και υπεύθυνος κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Ηρακλείου, Αλέξανδρος Βγόντζας, ο οποίος νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (10/11), επισκέφθηκε την περιοχή όπου πριν από εννέα ημέρες σημειώθηκε το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς, για να συνομιλήσει με παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Όπως επεσήμανε ο κ. Βγόντζας, μιλώντας στους δημοσιογράφους, τα παιδιά δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο αιματηρό περιστατικό, ενώ ούτε εκείνος έκανε κάποια αναφορά, προτιμώντας μία πιο χαλαρή και χιουμοριστική κουβέντα. «Αυτήν τη στιγμή, το να μιλάμε συνεχώς για το τραύμα τους είναι αντιθεραπευτικό», εξήγησε ο καθηγητής.

Πάντως, τόνισε την ανάγκη κατάλληλης προετοιμασίας των εκπαιδευτικών σε περίπτωση που συμβεί κάποιο επεισόδιο μεταξύ μαθητών από τις δύο εμπλεκόμενες οικογένειες. «Χρειάζεται συντονισμός υπηρεσιών. Το θέμα δεν είναι εύκολο, δε θα λυθεί σήμερα, ούτε αύριο», προσέθεσε.

Ομάδα ψυχολόγων βρίσκεται ήδη στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ σε λειτουργία έχει τεθεί και 24άωρη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία πάντως σύμφωνα με τον κ. Βγόντζα, δεν έχει δεχθεί κλήσεις. (Για επείγουσες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που λειτουργεί σε 24άωρη βάση, στο τηλέφωνο 6946638402).

Ο καθηγητής επεσήμανε τις ελλείψεις ψυχολόγων και ψυχιάτρων στην ενδοχώρα, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας μόνιμων δομών.

Οι γονείς των μαθητών μίλησαν νωρίτερα το πρωί με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μέσω διαδικτύου, η οποία τούς ενημέρωσε μεταξύ άλλων πως το σχολείο θα ενισχυθεί περαιτέρω με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης, Μανόλη Καρτσωνάκη.

Πάντως, αυτός επεσήμανε πως υπήρξε προσέλευση από τους μαθητές, τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο Δημοτικό, χωρίς όμως η πληρότητα να «αγγίζει» το 100%. Αποσαφήνισε πως αυτό συμβαίνει σε όλα τα σχολεία κάθε μέρα.

«Όλοι μαζί να δείξουμε ότι είμαστε εδώ. Η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Κρήτης από την πρώτη στιγμή ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία ελήφθησαν και συνεχίζουμε. Δεν ήρθαμε σήμερα να μιλήσουμε και να φύγουμε. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, θα παίρνουμε ανατροφοδότηση και θα σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας», υπογράμμισε ο κ. Καρτσωνάκης.