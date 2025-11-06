Βορίζια: Επιστρέφουν τη Δευτέρα (10/11) οι μαθητές στα θρανία

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Νοεμβρίου 2025 συνάντηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκη και της 20μελούς ομάδας στελεχών της εκπαίδευσης, με τους γονείς του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων.

Σε αυτήν ήταν παρόντες η αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Φαιστού κα Βασιλεία Αρμουτάκη, ο αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Φαιστού κ. Γιώργος Ντισπυράκης, ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων κ. Κωνσταντίνος Θεοφάνους, ο σύμβουλος εκπαίδευσης δασκάλων κ. Γιάννης Γαλανάκης, η σύμβουλος ψυχολόγων Κρήτης κα Μαρία Χουρδάκη, η προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ κα Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου, ο κοινωνικός λειτουργός του ΚΕΔΑΣΥ κ. Δημήτρης Σαββάκης, τα μέλη του 13ου Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, ψυχολόγος κα Ειρήνη Κασσωτάκη και κοινωνική λειτουργός κα Αθηνά Παπαδάκη, η ψυχολόγος κα Μαρία Καραταράκη, οι ψυχολόγοι της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ κα Βασιλική Γαλανοπούλου και κα Στέλλα Κοκολλινάκη καθώς και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων κα Πελαγία Ζαχαριουδάκη, Κωνσταντίνα Καλογερά, Πέτρος Γεωργιάδης και Δήμητρα Λυμπρίτη

Η βασική θεματική της συνάντησης, συνολικής διάρκειας 3 ωρών, αφορούσε την επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βοριζίων, με κύριο στόχο η επανέναρξη να πραγματοποιηθεί με όσο το δυνατόν πιο ομαλές και ασφαλείς συνθήκες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Μπελαδάκης, αρχικά τόνισε τη σημασία να επαναλειτουργήσει το σχολείο προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στον φυσικό τους χώρο και να επανέλθουν κατά το δυνατόν στη σχολική τους καθημερινότητα. Ταυτόχρονα δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή τόσο με το Υπουργείο Παιδείας όσο και με τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετάβαση, επιστροφή αλλά και παραμονή των μαθητών στον χώρο του σχολείου.

Στη συνέχεια τα στελέχη εκπαίδευσης, οι σύμβουλοι, το ΚΕΔΑΣΥ, τα μέλη του 13ου ΣΔΕΥ Ηρακλείου και οι ψυχολόγοι της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας, διαβεβαίωσαν τους γονείς ότι θα βρίσκονται στο πλάι τους, υποστηρίζοντας ψυχολογικά τους μαθητές, έτσι ώστε η διαδικασία της επανέναρξης να πραγματοποιηθεί με ομαλότητα και ασφάλεια.

Οι παριστάμενοι άκουσαν με προσοχή τις απόψεις των γονέων, αναφορικά με τον τρόπο και τις συνθήκες βάσει των οποίων θα επαναλειτουργήσει το σχολείο. Οι γονείς στάθηκαν υπέρ της άμεσης επαναλειτουργίας του σχολείου ενώ εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών και τη συνέχεια της εκπαιδευτικής πράξης από εδώ και στο εξής, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Ιδιαίτερα ανέδειξαν την ανάγκη να λειτουργήσει το ολοήμερο και να στελεχωθεί το σχολείο με ανθρώπους οι οποίοι θα στηρίξουν τους μαθητές και θα δώσουν περισσότερο ενδιαφέρον στη σχολική τους καθημερινότητα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον κ. Μπελαδάκη να διαβεβαιώνει ότι από την πλευρά της Διεύθυνσης θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το σχολείο να στελεχωθεί και με επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό. Αποφασίστηκε η εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας ώστε το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο να επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Τονίστηκε η ανάγκη για την επιστροφή των μαθητών στο φυσικό τους περιβάλλον ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα απ’ την πλευρά των γονέων να παραμείνουν στον χώρο του σχολείου ώστε να συναντήσουν την ειδική ομάδα επιστημόνων που θα έρθουν κατόπιν εντολής της Υπουργού Παιδείας για να υποστηρίξουν ψυχολογικά τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Ταυτόχρονα κάλεσε τους γονείς να σταθούν δίπλα στους εκπαιδευτικούς, να υποστηρίξουν το έργο τους και όλοι μαζί από κοινού να συνεργαστούν για το καλό των παιδιών τους.

