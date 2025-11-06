Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η Κρήτη: «Ποτάμι» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά - Βίντεο

Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) την Κρήτη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο των Χανίων και του Ηρακλείου.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Ηρακλείου, τμήματα του δρόμου έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το neakriti.gr αποτυπώνονται εικόνες έντονης απορροής, δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν την κίνηση των οχημάτων επικίνδυνη. Οδηγοί αναγκάζονται να μειώνουν ταχύτητα ή ακόμη και να ακινητοποιηθούν, προκειμένου να αποφύγουν υδρολίσθηση ή πιθανή εκτροπή.

Παράλληλα, αναφορές υπάρχουν και για κατολισθήσεις μικρής έκτασης σε ορεινές διαδρομές, χωρίς ωστόσο – μέχρι στιγμής – να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν διάσχιση δρόμων όπου η συγκέντρωση νερού είναι υψηλή.

Χανιά: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Νέα Χώρα από τη μεγάλη νεροποντή - Εικόνες

Στο έλεος της κακοκαιρίας είναι από το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) και τα Χανιά.

Σε εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το zarpanews.gr, οι δρόμοι στη Νέα Χώρα φαίνονται να έχουν πλημμυρίσει από τη μεγάλη νεροποντή.

Ξενοδοχείο πλημμύρισε από τη βροχή – Αρκετές κλήσεις στην Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων

Βίντεο του zarpanews.gr, δείχνει ξενοδοχείο στην οδό Κονδυλάκη στα Χανιά, το οποίο έχει πλημμυρίσει από την έντονη βροχόπτωση, με το νερό να έχει μπει ακόμα και μέσα στα δωμάτια.

Η Πυροσβεστικη Υπηρεσία έχει δεχθεί κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στις οδούς Κονδυλάκη, Κυδωνίας και Μάρκου Μπότσαρη, καθώς έχουν υπερχειλήσει φρεάτια με αποτέλεσμα τα νερά να καταλήγουν σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η πρόγνωση του meteo.gr για την Κρήτη

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, την Πέμπτη 06/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, με έμφαση στην Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βόρεια τμήματα της Κρήτης θα είναι έντονα.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 14:00-17:00 και 20:00-23:00 της Πέμπτης 06/11.

