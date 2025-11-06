Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

Διαδοχικές διαταραχές βάζουν τη χώρα σε τροχιά φθινοπωρινών βροχών και καταιγίδων, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Έχουμε μεταβεί πλέον, όπως αναφέρει, σε μια περίοδο διαδοχικών διαταραχών, με το φθινοπωρινό σκηνικό να εδραιώνεται στη χώρα μας. Μεγάλα ήταν τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν χθες, κυρίως γύρω από την Εύβοια και τις Σποράδες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Σκιάθο, όπου έπεσαν πάνω από 100 τόνοι νερού ανά στρέμμα προκαλώντας πλημμυρικά επεισόδια καθώς και στη Στενή Ευβοίας.

Σήμερα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό έχει κινηθεί νοτιοανατολικά και απομακρύνεται σταδιακά προς την Τουρκία, η κακοκαιρία περιορίζεται.

Τοπικές βροχές επιμένουν στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά, ενώ πιο έντονα φαινόμενα εκδηλώνονται στα νότια νησιωτικά τμήματα —κυρίως στην Κρήτη, όπου αναμένονται καταιγίδες, ειδικά στη βορειότερη πλευρά του νησιού.

Νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από την Ιταλία

Την Παρασκευή, καθώς θα παραμένει αστάθεια στην ατμόσφαιρα από το χαμηλό, θα σημειωθούν διάσπαρτες βροχές και καταιγίδες στα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα, ενώ προς το βράδυ και κυρίως από τα ξημερώματα του Σαββάτου, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα.

Το σύστημα αυτό θα στροβιλίζεται αρκετές ημέρες πάνω από τον ελλαδικό χώρο μέχρι περίπου και την Τρίτη, οργανώνοντας ένα νέο κύμα βροχών και καταιγίδων.

Παρατεταμένα φαινόμενα έως την Τρίτη

Όλα δείχνουν πως αυτό το χαμηλό θα επιμείνει — θα κάνει το δικό του “πέρασμα” πάνω από τη χώρα μας, δίνοντας εκτεταμένες βροχές, και καθώς θα μετακινείται ανατολικά, τα φαινόμενα θα καταλήγουν την Τρίτη προς το Ανατολικό Αιγαίο, αφήνοντας πίσω του μια πιο καθαρή, αλλά πάντα φθινοπωρινή, ατμόσφαιρα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα του Σαββάτου θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά παράκτια, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Δευτερευόντως θα επηρεαστούν τα βόρεια και κεντρικά τμήματα.

Την Κυριακή, τα ισχυρά φαινόμενα επιμένουν στα δυτικά, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στη βόρεια και βορειοανατολική χώρα.

Νοτιάδες και πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, τοπικά θυελλώδεις, αυξάνοντας τη σχετική υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει προσωρινή άνοδο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Έτσι, στα ανατολικά και νότια την Κυριακή ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 με 25°C.

