Καιρός: Καταρρακτώδεις βροχές σε Χανιά και Ρέθυμνο - Επικίνδυνοι οι δρόμοι λόγω φερτών υλικών

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τις δυτικές περιοχές της Κρήτης, με προβλήματα στο οδικό δίκτυο στα σύνορα Χανίων – Ρεθύμνου όπου έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά. Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται με τοπικά έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Στα σύνορα των δύο νομών, στον ΒΟΑΚ, λόγω έργων που εκτελούνται, έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η ολισθηρότητα του δρόμου σε συνδυασμό με τη μειωμένη ορατότητα αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Νωρίτερα σήμερα, επεξηγήσεις για την εξέλιξη της νέας κακοκαιρίας έδωσε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τονίζοντας ότι πρόκειται για «τυπικές φθινοπωρινές βροχές και καταιγίδες», οι οποίες ωστόσο κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Όπως ανέφερε, τα φαινόμενα παρουσιάζουν δύο κύριους πυρήνες: ο πρώτος επηρεάζει κεντρική και ανατολική Στερεά και βόρεια Εύβοια, ενώ ο δεύτερος αφορά Θεσσαλία και Σποράδες, όπου ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικά ύψη βροχής.

Έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε ανατολική Πελοπόννησο, Αττική, νότια Εύβοια και δυτικές Κυκλάδες, ενώ η Κρήτη θα δεχθεί 10–30 mm βροχής, με έμφαση κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα.

Παρότι τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται εποχικά, ο κ. Κολυδάς υπενθυμίζει ότι η έντασή τους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη επιβαρυμένο. «Η προσοχή μας πάντοτε είναι απαραίτητη», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η ζώνη δραστηριότητας ακολουθεί τη ροή των νοτίων ανέμων από τη Θεσσαλία έως την Αττική.

