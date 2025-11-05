Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

Μια σπάνια πρώιμη στρατοσφαιρική θέρμανση φαίνεται να διαμορφώνεται μέσα στον Νοέμβριο, αποδυναμώνοντας τον Πολικό Στροβιλισμό και επηρεάζοντας έντονα τα καιρικά μοτίβα του Βόρειου Ημισφαιρίου.

Αυτό το φαινόμενο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα μετεωρολογικών προγνώσεων severe-weather.eu, ανοίγει τον δρόμο για ένα ψυχρό ξεκίνημα του χειμώνα 2025-2026 στην Ευρώπη, με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες πιθανότητες χιονοπτώσεων σε πολλές περιοχές.

Οι τελευταίες μακροπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν πως η Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, θα βιώσουν ψυχρές εισβολές στις αρχές Δεκεμβρίου. Η διάταξη με χαμηλές πιέσεις πάνω από τη Σκανδιναβία και τη βορειοανατολική Ευρώπη θα επιτρέψει σε ψυχρές αέριες μάζες από τον Αρκτικό Κύκλο να κατέβουν νοτιότερα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η επίδραση φαίνεται πιο ήπια αλλά σημαντική. Οι ψυχρές αέριες μάζες θα φτάσουν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με πιθανές θερμοκρασίες κάτω από το μέσο όρο για την εποχή και αυξημένη πιθανότητα τοπικών χιονοπτώσεων στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, η ψυχρή εισβολή αναμένεται να φέρει κυρίως χαμηλότερες νυχτερινές θερμοκρασίες και πιο δροσερές ημέρες, χωρίς όμως μεγάλα φαινόμενα χιονόπτωσης στα πεδινά.

Συνολικά, η Ελλάδα θα βιώσει ένα πιο ψυχρό πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου, με ενισχυμένο αίσθημα χειμώνα, ιδιαίτερα στη Βόρεια και Κεντρική χώρα, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη θα δει τις πρώτες σημαντικές χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες της νέας σεζόν.