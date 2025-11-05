Καιρός - Μαρουσάκης: Κακοκαιρία δύο κυμάτων τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές

Βροχερό θα είναι και σήμερα το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι ενισχύονται στα πελάγη ενώ αναμένεται και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Το βράδυ ήταν έντονες οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που συνοδευτήκαν από μεγάλο όγκο βροχής ενώ σιγά-σιγά το φαινόμενο μετατοπίζεται προς τα νότια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο άστατος καιρός θα επικρατήσει σχεδόν σε όλη τη χώρα και σήμερα. Η μέρα θα είναι συννεφιασμένη και θα συνοδεύεται από βροχές. Τα φαινόμενα στη συνέχεια θα εξασθενήσουν και θα περιορίζονται από το ύψος του Βόλου και πιο νότια και από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικά.

Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στις θάλασσες αλλά κυρίως στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Παράλληλα η θερμοκρασία με την εκδήλωση καταιγίδων έπεσε. Η βόρεια Ελλάδα ξύπνησε με 6 βαθμούς και φτάνουμε στους 10 βαθμούς στο κέντρο της Μακεδονίας. Πιο νότια ανεβαίνει ο υδράργυρος και θα αγγίξει τους 15 βαθμούς στην Αττική. Ο υδράργυρος ανεβαίνει πιο νότια και στην Κρήτη που θα φτάσει και τους 19 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς στην βόρεια Ελλάδα ενώ στα θαλάσσια τμήματα της χώρας θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Μπορεί να πέρασε το μέτωπο της κακοκαιρίας μέσα στη νύχτα αλλά και η ημέρα θα χαρακτηρίζεται από άστατες συνθήκες. Οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο ήπιες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς.

Αύριο βελτιώνεται ο καιρός και τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο και προς τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή η μέρα θα ξεκινήσει με καλές συνθήκες αλλά προς την περιοχή του Ιονίου ένα μικρό κύμα κακοκαιρίας θα μας απασχολήσει καθώς αναμένεται να μεταφερθεί προς τη βόρεια Ελλάδα.

H πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά θαλάσσια - παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) έως τις μεσημβρινές ώρες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια έως τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα βόρεια κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες . Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα στις Κυκλάδες βαθμιαία θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και από τις απογευματινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα ανατολικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά στα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου.