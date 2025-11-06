Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

Σε φάση διαδοχικών κακοκαιριών έχει εισέλθει η χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος προειδοποιεί για μεγάλα ύψη βροχής σε έξι περιοχές, με έμφαση στη δυτική Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος, από σήμερα το κύμα κακοκαιρίας αρχίζει να περιορίζεται προς τα νότια θαλάσσια τμήματα, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Στα ανατολικά ο καιρός θα επηρεάζεται από τους βοριάδες, που θα δίνουν βροχές με ηπιότερη ένταση και μικρότερη διάρκεια. Αντίθετα, στη δυτική και βόρεια Ελλάδα οι συνθήκες θα είναι πιο βελτιωμένες.

Οι βροχές θα είναι εντονότερες προς τα νότια θαλάσσια τμήματα, ενώ ο βοριάς στο Αιγαίο θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, ωστόσο σταδιακά αναμένεται μικρή άνοδος.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, θα επικρατήσει ο καιρός του βοριά, με βόρειους - βορειοανατολικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και βόρεια προάστια, γύρω από την Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Κιθαιρώνα. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 18-19 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με λίγες πιθανές βροχές στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή, το σύστημα κακοκαιρίας θα περιοριστεί περισσότερο προς το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο — κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα — όπου αναμένονται οι πιο έντονες βροχές. Ωστόσο, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα κινηθεί προς τη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα της Παρασκευής, φέρνοντας νέο γύρο ισχυρών φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά επεισόδια.

Νοτιάδες και νέα επιδείνωση

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, φτάνοντας στο Ιόνιο ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης. Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και τα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα θα παραμείνει σε τροχιά διαδοχικών κακοκαιριών και τις επόμενες ημέρες, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, όπου κατά διαστήματα θα σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις.

