Καιρός: Νέα επιδείνωση από Σάββατο - Με τι καιρικές συνθήκες θα τρέξουν οι Μαραθωνοδρόμοι

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες μέρες με σποραδικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τις καιρικές συνθήκες των επομένων ημερών αναλύει ο προγνώστης καιρού, Λευτέρης Σούσος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του :

Την Πέμπτη(6/11) προβλέπονται νεφώσεις στη χώρα, οι οποίες στην δυτική Ελλάδα θα είναι λιγότερες. Άστατος θα είναι ο καιρός με λίγες τοπικές ασθενείς βροχές στην Μακεδονία/Θράκη(στη Θράκη και στο Θρακικό Πέλαγος οι βροχές θα είναι περισσότερες), στην περιοχή της Θεσσαλίας(κυρίως τα ανατολικά τμήματά της θα σημειωθούν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές) επίσης στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο(στα δυτικά της δεν αναμένονται τοπικές ασθενείς βροχές), στις Κυκλάδες(κυρίως στο νότιο νοτιοδυτικό κομμάτι της), ενώ λιγότερες θα είναι οι βροχές και σε παροδικό χαρακτήρα στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Άστατο θα είναι το καιρικό σκηνικό στην περιοχή της Κρήτης.

Στην Αττική θα υπάρχουν νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες ιδιαίτερα στα βόρεια του νομού και θα είναι ικανές να δώσουν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 με 20 βαθμούς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις που θα φτάσουν τα 4-5bf και στα ανατολικά του νομού μέχρι και τα 6bf.

Οι άνεμοι γενικά στην χώρα από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Στα δυτικά οι άνεμοι θα φτάσουν τα 3-4 και τοπικά πρόσκαιρα έως τα 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 4-6bf(τοπικά στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα και στο Αιγαίο θα αγγίξουμε τοπικά μέχρι 7bf). Στα Δωδεκάνησα θα είναι οι άνεμοι μεταβλητοί στα 3-4bf, ενώ στην δυτική/κεντρική Μακεδονία(με εξαίρεση τα ''πόδια'' της Χαλκιδικής) οι άνεμοι θα φτάσουν στα 3-4bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 11-17 βαθμούς(οι χαμηλότερες τιμές προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα και οι υψηλότερες σε παραθαλάσσιες και σε νησιωτικές περιοχές).

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στα κεντρικά και βόρεια τους 15-17°C(στην δυτική Μακεδονία περίπου 3-4 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 20-22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 24 βαθμούς.

Την Παρασκευή(7/11) προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τόπους στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές ασθενείς βροχές αναμένονται κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και λιγότερες πιο περιορισμένες στη Θράκη, ενώ άστατος θα είναι ο καιρός ιδιαίτερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, με εξασθένηση σταδιακή στην συνέχεια. Λίγες παροδικές τοπικές βροχές αναμένονται στο ανατολικό και το βορειοανατολικό Αιγαίο, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες αλλά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα και το Ιόνιο με κάποια υπολείμματα αστάθειας(περιορισμένα σε μικρή ένταση). Προς τις βραδινές ώρες σταδιακά ένα νέο σύστημα θα μας προσεγγίσει από την κεντρική Μεσόγειο επηρεάζοντας αρχικά το Ιόνιο και τα δυτικά, όπου την νύχτα οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα να δώσουν λίγες τοπικές ασθενείς βροχές πρόσκαιρου χαρακτήρα στα ανατολικά και στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα φτάνουν τα 3-4bf.

?Οι άνεμοι γενικά από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3-4bf και στο Αιγαίο θα περιοριστεί ο βόρειος βορειοανατολικός άνεμος φτάνοντας τα 3-4 και τοπικά έως τα 5 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Οι νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατούν στο Ιόνιο και στα δυτικά θα αρχίζουν να ενισχύονται από τις απογευματινές ώρες φτάνοντας τα 4-5bf και κατά την διάρκεια της νύχτα θα ενισχυθούν περαιτέρω φτάνοντας τα 4-6 και τοπικά τα 7 μποφόρ που δεν αποκλείεται πολύ τοπικά στο βόρειο Ιόνιο να φτάσουν ακόμα και τα 8bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα σημειώσουν αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσουν στα ίδια επίπεδα γύρω στους 11-17 βαθμούς(οι χαμηλότερες τιμές προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα και οι υψηλότερες σε παραθαλάσσιες και σε νησιωτικές περιοχές).

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα κεντρικά και τα βόρεια τους 17-19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20-22 και τοπικά Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς.

Το Σάββατο(8/11) ο καιρός θα επιδεινωθεί κυρίως στην δυτική Ελλάδα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι περισσότερες βροχές δηλαδή θα εστιάζουν τα νησιά το Ιονίου(ιδιαίτερα το βόρειο Ιόνιο), την Ήπειρο, την δυτική Στερεά, την δυτική Πελοπόννησο, ενώ θα επηρεαστούν αξιόλογα και περιοχές της δυτικής Θεσσαλίας, της δυτικής/κεντρικής Μακεδονίας και περιοχές της κεντρική Στερεάς. Λιγότερες θα είναι οι βροχές(δηλαδή δεν αναμένονται αξιόλογες) και σε πιο τοπικό πρόσκαιρο χαρακτήρα στην ανατολική Μακεδονία/Θράκη, στην ανατολική Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην κεντρική και ανατολική Πελοπόννησο. Πιθανότητα για λίγες τοπικές ασθενείς πρόσκαιρες βροχές ή ψιχάλες έχουν υποψηφιότητα το ανατολικό Αιγαίο, οι Σποράδες, η Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, Κρήτη και οι Κυκλάδες.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές(σε μικρή γενικά ένταση παροδικά). Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στην χώρα από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά και στο Ιόνιο θα είναι με ενισχυμένες έως ισχυρές εντάσεις φτάνοντας τα 4-6 και τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ(πρόσκαιρα έως 8bf τοπικά στο βόρειο Ιόνιο). Οι άνεμοι στην υπόλοιπη χώρα θα κυμαίνονται στα 3-5bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες δεν θα σημειώσουν αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσουν τους 11-17βαθμούς(οι χαμηλότερες προβλέπονται στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα, ενώ οι υψηλότερες σε παραθαλάσσιες και σε νησιωτικές περιοχές).

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα δυτικά και τα βόρεια κοντά στους 17-19 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 19-22 και τοπικά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα έως 23-24 βαθμούς.

Την Κυριακή(9/11) ο καιρός προβλέπεται άστατος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ιδιαίτερα στα νησιά του Ιονίου, στην δυτική βορειοδυτική Πελοπόννησο, στην δυτική Στερεά, στην Ήπειρο, στην δυτική Θεσσαλία, στην Μακεδονία/Θράκη και στην περιοχή του Θρακικού Πελάγους. Τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και πρόσκαιρα(δεν αναμένονται αξιόλογα και θα έχουν τοπικό χαρακτήρα), σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά και στο μεγαλύτερο κομμάτι της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη ανατολική και νότια νησιωτική χώρα δεν θα σημειωθούν φαινόμενα.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις τοπικά αυξημένες, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μικρής έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 3-5bf και στα Πελάγη τοπικά έως 6bf. Στην περιοχή του Ιονίου τοπικά οι άνεμοι να φτάσουν μέχρι τα 7bf.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 12-18(οι χαμηλότερες προβλέπονται κατά τόπους στα βόρεια διαμερίσματα).

Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα βόρεια στους 18-19 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα στους 19-22 βαθμούς. Στα Δωδεκάνησα μέχρι τους 24 βαθμούς και στην Κρήτη έως 25-26 βαθμούς

