Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

Με την αστάθεια να μετατοπίζεται στα νότια τμήματα της χώρας θα κυλήσει ο καιρός την Πέμπτη (6/11), με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για νέα επιδείνωση την Παρασκευή στα δυτικά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, την Πέμπτη (6/11) αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τις νότιες Κυκλάδες, ενώ μπόρες θα πέσουν στην Εύβοια και στον Έβρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20-24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα αναμένεται περισσότερη ψύχρα.

Αρκετά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή (7/11) μέχρι το μεσημέρι και η πιο έντονη αστάθεια αναμένεται μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το απόγευμα ο καιρός θα επιδεινωθεί στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο και το βράδυ αναμένονται βροχές και έντονες καταιγίδες στα Επτάνησα και στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και της Πελοποννήσου.

Οι βροχές σε αυτές τις περιοχές θα συνεχιστούν το Σάββατο (8/11) και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν σε μεγάλο κομμάτι της ενδοχώρας. Στην Αττική ίσως εκδηλωθούν τοπικές βροχές μετά τις 10:00-11:00, ενώ από το πρωί αναμένονται φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν στη δυτική Ελλάδα, την κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Από το πρωί της Κυριακής (9/11) θα είναι άστατος ο καιρός σχεδόν σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια. «Προσοχή στη δυτική Ελλάδα, θα πέσει πολύ νερό, ίσως σε λίγες ώρες. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν προβλήματα», προειδοποίησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Οι βροχές στα δυτικά θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα (10/11) και έως το βράδυ τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά.

