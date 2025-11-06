Καιρός: Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Συννεφιές και διάσπαρτες βροχές θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο στη χώρα, με πιο έντονα φαινόμενα να αναμένονται στη δυτική Ελλάδα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το πρωί, ένα βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την Ιταλία θα προκαλέσει έντονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Ακολουθεί δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, επίσης από την Ιταλία, το οποίο θα επηρεάσει τη δυτική και βόρεια χώρα την Κυριακή και τη Δευτέρα, φέρνοντας πολλές βροχές και καταιγίδες.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες, με εντάσεις 6-7 μποφόρ, οι οποίοι θα μεταφέρουν σκόνη στις νοτιότερες περιοχές. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει σημαντική μεταβολή.

Στη δυτική Ελλάδα, λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης, τα εδάφη ενδέχεται να υπερκορεστούν, με αποτέλεσμα πιθανές πλημμύρες στις ευάλωτες περιοχές. Παράλληλα, δεν αναμένονται προβλήματα για τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.