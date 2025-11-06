Βορίζια- Αδελφή Καργάκη: «Δεν είναι ο άντρας μου που πυροβολεί στο βίντεο»

Στο Mega μίλησε η αδελφή του 39χρονου θύματος Φανούρη Καργάκη και γυναίκα του 43χρονου που συνελήφθη χθες και κατηγορείται για την δολοφονία την 57χρονης στα Βορίζια.

Η γυναίκα μίλησε για το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στα χέρια των Αρχών από άγνωστο και στο οποίο έχουν καταγραφεί δύο μαυροφορεμένες φιγούρες να πυροβολούν με καλάσνικοφ.

Όπως ισχυρίζεται, δεν είναι ο άντρας της στο συγκεκριμένο βίντεο καθώς εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της ήταν σε άλλο σημείο και προσπαθούσε να προστατευθεί από τους πυροβολισμούς.

Δημοσιογράφος: Έχει βγει ένα βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί.

Αδελφή Φ. Καργάκη: Φαίνεται να είναι αυτός; Ποιος φαίνεται;

Δημοσιογράφος: Εγώ σε ρωτάω. Εσύ είσαι η γυναίκα του, ξέρεις καλύτερα από μένα.

Αδελφή Φ. Καργάκη: Όχι δεν είναι ο άντρας μου. Ο άντρας μου είχε πέσει κάτω και μόλις σταμάτησαν οι πυροβολισμοί έτρεξε να σώσει τον αδελφό μου. Αυτό θα πω μόνο. Θα μιλήσω όταν θα είμαι καλά. Έχω τον πόνο μου, έχω τη στεναχώρια μου. Όλα είναι άδικα, όλα είναι άδικα, όλα είναι άδικα.

Δείτε το βίντεο του Mega

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη

Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη χθες βρέθηκε σήμερα ενώπιων Εισαγγελέα και ανακρίτριας με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο 43χρονος που αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Τέλος, σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης οι Αρχές προχώρησαν σε μία ακόμη σύλληψη άντρα που φέρεται να είναι ο δεύτερος μαυροφορεμένος που έχει καταγραφεί στο βίντεο, ο οποίος φέρεται να είναι εξάδελφος του 43χρονου.

