Βορίζια: Αρνείται τις κατηγορίες ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη – Τι υποστηρίζει για το βίντεο

Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης 6/11, βρέθηκε ενώπιον Εισαγγελέα και ανακρίτριας αρνείται τις κατηγορίες για τη συμμετοχή του στο ένοπλο επεισόδιο του Σαββάτου 1/11 στα Βορίζια και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη,

Σύμφωνα με το creta24, η δικηγόρος του Θεονύμφη Μπέρκη, ο 43χρονος ισχυρίζεται πως δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας και σύμφωνα με την αστυνομία τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

«Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει ένας άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μπέρκη.

Όπως είπε κ. Μπέρκη, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θανόντα, έχει ήδη πει στις αρχές που ήταν και τι έκανε στη διάρκεια του ένοπλου επεισοδίου.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για το θάνατο της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος αμέσως μετά κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με αστραπιαίες κινήσεις οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας.

Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

